Mercedes‑Benz z modelom Mercedes‑Benz VLE odpira novo poglavje električnih kombijev. VLE je naslednik modela Mercedes‑Benz EQV in prvi serijski model na novi platformi Mercedes‑Benz VAN.EA, ki prinaša 800-voltno arhitekturo, bistveno hitrejše polnjenje in doseg več kot 700 kilometrov. Mercedes želi s tem modelom električne kombije približati tudi zasebnim kupcem, ki od takih vozil pričakujejo udobje in zmogljivosti osebnih avtomobilov.

Mercedes-Benz s predstavitvijo modela VLE uvaja popolnoma novo generacijo električnih kombijev. Vozilo ni zgolj naslednik modela EQV, temveč tudi prvi predstavnik nove platforme VAN.EA, ki je zasnovana posebej za električne dostavnike in potniške različice. Platforma je modularna, prilagodljiva in zasnovana tako, da lahko podpira širok razpon vozil – od cenovno dostopnih modelov do luksuznih različic.

Foto: Mercedes-Benz

Eden ključnih ciljev pri razvoju VLE je bil zmanjšati kompromise, ki so bili značilni za prejšnje generacije električnih kombijev. Pri teh so bile baterije pogosto omejene zaradi izvorne zasnove vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. Novi VLE pa je razvit povsem na novo kot električno vozilo, kar omogoča večjo učinkovitost, daljši doseg in hitrejše polnjenje.

VLE bo na voljo z več različicami baterij. Modela VLE 300 in VLE 400 4MATIC uporabljata baterijo z uporabno kapaciteto 115 kilovatnih ur (kWh), ki omogoča doseg več kot 700 kilometrov po ciklu WLTP. Zaradi 800-voltne arhitekture lahko baterijo na hitrih polnilnicah polnimo z močjo do 320 kW, kar pomeni, da je mogoče v približno 15 minutah pridobiti energijo za več kot 300 kilometrov vožnje. Osnovna različica VLE 250 bo uporabljala 80-kWh baterijo s celicami LFP in naj bi ponujala doseg med 400 in 450 kilometri.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Pogonski sklopi vključujejo različico s sprednjim pogonom in močjo 200 kilovatov (kW) ter štirikolesno gnano različico z dvema elektromotorjema in največjo sistemsko močjo 305 kW. Mercedes uporablja sinhronske elektromotorje s stalnimi magneti, ki po mnenju razvijalcev ponujajo optimalno razmerje med močjo, učinkovitostjo in kompaktnostjo.

Velik električni kombi meri v dolžino več kot 5,3 metra, vendar kljub temu ohranja presenetljivo okretnost. Zahvaljujoč štirikolesnemu krmiljenju ima obračalni krog le 10,9 metra, kar je primerljivo s precej manjšimi avtomobili.

Foto: Mercedes-Benz

Notranjost je zasnovana kot prostoren večnamenski prostor za do osem potnikov. Kupci bodo lahko izbirali med različnimi konfiguracijami sedežev, vključno z luksuznimi sedeži z masažo, nasloni za noge in brezžičnim polnjenjem. Na voljo bo tudi velik 31-palčni zaslon z ločljivostjo 8K za potnike v zadnjem delu kabine, namenjen zabavi ali celo videokonferencam.

VLE prinaša tudi precej večjo uporabnost kot predhodnik. Med pomembnejšimi novostmi je vlečna zmogljivost do 2,5 tone pri štirikolesno gnani različici, kar omogoča vleko prikolic, čolnov ali konjskih prikolic. Tudi prtljažni prostor ostaja zelo velik – z vsemi sedeži je na voljo skoraj 800 litrov prostora, ob odstranitvi zadnjih sedežev pa več kot 4.000 litrov.

Mercedes-Benz z modelom VLE tako cilja predvsem na zasebne kupce, družine in luksuzne prevozniške storitve. V prihodnosti bo ponudbo dopolnil še prestižnejši model VLS, ki bo v segmentu kombijev predstavljal nekakšen ekvivalent razreda S.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz