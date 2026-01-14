Kralji v pričakovanju ekipe, ki je sredi zmagovitega niza

Hokejisti Los Angeles Kings se bodo drugemu zaporednemu porazu poskušali izogniti na domačem ledu, a čaka jih vse prej kot lahka naloga, saj gostijo Vegas Golden Knights. Ta ekipa na gostovanje prihaja s popotnico štirih zaporednih zmag in je trenutno četrta na zahodu. Kralji, ki jim kapetan Anže Kopitar zaradi poškodbe spodnjega dela telesa ne more pomagati, so deveti, na računu imajo tekmo več in šest točk manj.