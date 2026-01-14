Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sreda,
14. 1. 2026,
22.37

Osveženo pred

5 ur, 10 minut

Sreda, 14. 1. 2026, 22.37

5 ur, 10 minut

Liga NHL, 14. januar

Kralji v pričakovanju ekipe, ki je sredi zmagovitega niza

Los Angeles Kings | Se bo v Crypto.com Areni veselila domača ekipa? | Foto Reuters

Se bo v Crypto.com Areni veselila domača ekipa?

Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings se bodo drugemu zaporednemu porazu poskušali izogniti na domačem ledu, a čaka jih vse prej kot lahka naloga, saj gostijo Vegas Golden Knights. Ta ekipa na gostovanje prihaja s popotnico štirih zaporednih zmag in je trenutno četrta na zahodu. Kralji, ki jim kapetan Anže Kopitar zaradi poškodbe spodnjega dela telesa ne more pomagati, so deveti, na računu imajo tekmo več in šest točk manj.

