Začela se je zadnja, 24. letošnja velika nagrada formule 1, ki bo v nedeljo popoldne odločila svetovnega prvaka. Lando Norris ima 12 točk prednosti pred Maxom Verstappnom in 16 pred Oscarjem Piastrijem. Neverjetno, a McLarnova ekipa svoja dirkača ni pripravila na najbolj vroče novinarsko vprašanje, pa čeprav sta ga pričakovala tudi sama. In sta se prav nerodno smehljaja in izmotavala. Petek je sicer v Abu Dabiju namenjen prostima treningoma. Prvega je dobil Norris, razlike pa so bile zelo majhne.

"Za to sem garal celotno življenje. Pomenila bi mi največ na svetu." S temi besedami je Lando Norris (McLaren) opisal lovoriko za prvaka formule 1, ki jo lahko osvoji v nedeljo popoldne. Prva tri mesta na VN Abu Dabija mu jo zagotovo prinašata. Na novinarski konferenci pred začetkom zadnjega letošnjega dirkaškega konca tedna so skupaj sedeli Norris, Oscar Piastri (McLaren) in Max Verstappen (Red Bull). Seveda je sledilo tudi vprašanje, ali bodo v McLarnu vsaj na zadnji dirki posegli po ekipnih ukazih, če bo le to enemu od njiju prineslo dirkaško lovoriko. Če bo krog pred koncem vodil Max, Oscar vozil na tretjem mestu, Lando pa na četrtem, bi bil prvak Nizozemec. Razen če Avstralec na tretje mesto spusti Angleža.

"Tega ne bi prosil. Odvisno je, če bi Oscar to želel."

Lando Norris in Oscar Piastri Foto: Reuters So se pogovarjali o tem, je bilo novinarsko vprašanje Norrisu. "Ne, nismo se. Seveda bi sam to rad, a mislim, da tega ne bi prosil. Odvisno je, če bi Oscar to želel. O tem ne odločam jaz." Lando se je nato še z nekaj stavki izmotaval pri tem odgovoru. Piastri je bil bolj redkobeseden: "O tem se še nismo pogovarjali. Dokler ne vem, kaj se pričakuje od mene … Še nimam odgovora." Prav neverjetno, kako ju niso pred to novinarsko konferenco pripravili na to vprašanje. Nedavno je direktor ekipe Zak Brown dejal, da bodo šele takrat, ko bo imel samo še en dirkač možnost za lovoriko, uveljavili ekipne ukaze. "Če bo na dirki postalo jasno, da ima eden možnost za naslov, drugi pa nič več, bomo naredili vse, da osvojimo dirkaški naslov. Bilo bi noro, če ne bi," je pred prvim prostim treningom zatrdil Brown. Piastri bi se ob zgornjem scenariju torej moral umakniti Norrisu.

Doslej so v McLarnu ekipne ukaze zavračali. In to je eden od razlogov, da smo dobili tako zanimiv razplet sezone. Pred tremi meseci je Verstappen za vodilnim zaostajal še 104 točke. Takrat še sam ni več verjel v naslov prvaka. Enako njegovi domači, tako zdaj v Abu Dabiju ni niti njegovega očeta Josa Verstappna, ki nekje v Afriki vozi na reli dirki.

Prvi prosti trening Norrisu, razlike zelo majhne

Lando Norris je odpeljal najhitrejši čas prvega treninga. Foto: Reuters Na petkovem dopoldanskem treningu je bil najhitrejši Norris, a le osem tisočink pred Verstappnom. Piastri je trening izpustil, v drugem McLarnu je priložnost za učenje dobil Mehičan Patrico O'Ward, ki je bil s sedmimi desetinkami zaostanka 14. Bil je eden od kar osmih mladih voznikov, ki so dobili priložnost na tem treningu. V ospredju so bile razlike sicer zelo majhne: tretji Charles Leclerc (Ferrari) je zaostal samo 16 tisočink, četrti Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pa 123 tisočink.

VN Abu Dabija, prvi prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:24,485

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,008

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,016

4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,123

5. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,144

6. George Russell (Mercedes) +0,248

7. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,257

8. Oliver Bearman (Haas) +0,274

9. Carlos Sainz (Williams) +0,286

10. Franco Colapinto (Alpine) +0,370

11. Rjo Hirakawa (Haas) +0,449

12. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,492

13. Paul Aron (Alpine) +0,719

14. Patricio O'Ward (McLaren) +0,761

15. Arvid Lindblad (Red Bull) +0,771

16. Arthur Leclerc (Ferrari) +0,875

17. Ajumu Iwasa (Racing Bulls) +0,990

18. Luke Browning (Williams) +1,005

19. Jak Crawford (Aston Martin) +1,404

20. Cian Shields (Aston Martin) +1,947

Ob 14. uri sledi še drugi trening. Tretji bo v soboto dopoldne, zares pa bo šlo v soboto ob 15.00 na kvalifikacijah. Start zadnje dirke sezone bo v nedeljo ob 14. uri.