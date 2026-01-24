Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
24. 1. 2026,
12.13

Smučarski tek, Goms, sprint

Klaebo najboljši, brez Slovencev v izločilnih bojih

Johannes Hoesflot Klaebo, smučarski tek | Johannes Hoesflot Klaebo je bil najboljši v kvalifikacijah. | Foto Guliverimage

Johannes Hoesflot Klaebo je bil najboljši v kvalifikacijah.

Foto: Guliverimage

Na sprinterski tekmi smučarjev tekačev za svetovni pokal v Gomsu v Švici sta bila v kvalifikacijah klasičnega sloga najboljša Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, vodilni v pokalu, in Švedinja Lin Svahn. Slovenska predstavnika, tekmovalk ni na startni listi, se nista uvrstila v izločilne boje, ki se bodo začenjajo ob 12.30.

Miha Ličef je bil med 78 uvrščenimi 70. (+23,79), Anže Gros pa je končal na 74. mestu (+26,59).

