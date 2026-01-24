Sobota, 24. 1. 2026, 12.13
1 ura, 9 minut
Smučarski tek, Goms, sprint
Klaebo najboljši, brez Slovencev v izločilnih bojih
Na sprinterski tekmi smučarjev tekačev za svetovni pokal v Gomsu v Švici sta bila v kvalifikacijah klasičnega sloga najboljša Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, vodilni v pokalu, in Švedinja Lin Svahn. Slovenska predstavnika, tekmovalk ni na startni listi, se nista uvrstila v izločilne boje, ki se bodo začenjajo ob 12.30.
Miha Ličef je bil med 78 uvrščenimi 70. (+23,79), Anže Gros pa je končal na 74. mestu (+26,59).