Klaebu rekordna peta novoletna turneja, na zaključnem vzponu najhitreje Stenshagen

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec 20. novoletne turneje Tour de Ski v smučarskem teku. Norveški zvezdnik je v današnji zadnji etapi na 10 km prosto s skupinskim startom z zaključnim vzponom na Alpe Cermis storil dovolj, da je ohranil prednost in osvojil rekordno peto turnejo. Današnjo tekmo je dobil njegov rojak Mattis Stenshagen.

Klaebo je na letošnji turneji vodil vse od začetnega sprinta v Dobbiacu in ob tem slavil tri etapne zmage, vključno z zadnjima dvema preizkušnjama. Danes ni bil med favoriti, njegov glavni cilj pa je bil zadržati nekaj manj kot minuto in pol naskoka pred Stenshagenom do ciljne črte.

To mu je uspelo z 12. mestom in zaostankom 58,9 sekunde za rojakom. S tem je Klaebo petič po sezonah 2018/19, 2021/22, 2022/23 in 2024/25 osvojil novoletno turnejo in je zdaj sam na vrhu lestvice zmagovalcev. Prehitel je Švicarja Daria Cologno, ki ima štiri zmage, tolikokrat sta v ženski konkurenci slavili tudi Poljakinja Justyna Kowalczyk in Norvežanka Therese Johaug.

Stenshagen je danes Klaebu na zaključnem vzponu na zloglasni Alpe Cermis odvzel veliko časa, a je bil na koncu v skupnem seštevku za zlato majico najboljšega na turneji prepočasen za 30,1 sekunde. Z minuto in osmimi sekundami zaostanka je tretje mesto na turneji zasedel še en Norvežan Harald Oestberg Amundsen, zmagovalec turneje v sezoni 2023/24 je bil danes peti.

Stenshagen je za drugo zmago v karieri v svetovnem pokalu, prvo je dosegel prav na letošnji turneji na 10-kilometrski preizkušnji v Dobbiacu, malo pred ciljem strl Francoza Julesa Lapierra (+6,6), s katerim sta skupaj na prvih dveh mestih odtekla večino zaključnega vzpona.

Stenshagen je danes Klaebu na zaključnem vzponu na zloglasni Alpe Cermis odvzel veliko časa, a je bil na koncu v skupnem seštevku za zlato majico najboljšega na turneji prepočasen za 30,1 sekunde. Foto: Guliverimage

Tretji je v cilj pritekel Norvežan Emil Iversen (+20,4). Četrti je bil 22-letni Rus Savelij Korosteljev (25,4), ki tekmuje pod nevtralno zastavo, šesti pa še eno prijetno presenečenje zadnje tekme turneje Britanec Joe Davis (+39).

Stenshagen najboljši hribolazec turneje

Stenshagen je z zmago potrdil osvojitev vijolične majice za najboljšega hribolazca tekom turneje. Klaebo pa je ob zmagi na turneji osvojil srebrno majico za najboljšega sprinterja, kot tudi novih 300 točk za svetovni pokal, s čimer je še povečal naskok v boju za veliki kristalni globus, kjer lovi rekordno izenačujočega šestega.

Zadnjo etapo turneje so pričakali trije Slovenci. Najhitrejši je bil danes na 41. mestu Vili Črv (+2:30,3). Miha Šimenc je bil 55. (+3:30,9), Nejc Štern pa 67. (+5:28,8).

V razvrstitvi turneje je najvišje končal Črv, ki je z zaostankom sedmih minut in pol za Klaebom osvojil 44. mesto in bo s tem prejel nekaj točk za svetovni pokal. Te je s 50. mestom v seštevku turneje ujel še Šimenc (+8:33), medtem ko je Štern končal na 62. mestu (+12:03). Turnejo je začel tudi Anže Gros, a odstopil v drugi etapi v Dobbiacu.

Ob 15.30 bodo zadnjo etapo novoletne turneje začele še tekačice, kjer bo Američanka Jessie Diggins skušala zadržati prednost za osvojitev svoje tretje turneje po sezonah 2020/21 in 2023/24. Na startu bo edina Slovenka Anja Mandeljc.

Po koncu turneje se bo sezona svetovnega pokala čez dva tedna nadaljevala v nemškem Oberhofu.

Izidi, 10 km, prosto, skupinski start, zaključni vzpon: - moški:

1. Mattis Stenshagen (Nor) 33:25,5

2. Jules Lapierre (Fra) + 6,6

3. Emil Iversen (Nor) 20,4

4. Savelij Korosteljev (Rus) 25,4

5. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 30,1

6. Joe Davies (VBr) 39,0

...

41. Vili Črv (Slo) 2:30,3

55. Miha Šimenc (Slo) 3:30,9

67. Nejc Štern (Slo) 5:28,8 - novoletna turneja, vrstni red (6/6):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1:56:12

2. Mattis Stenshagen (Nor) + 30

3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1:08

4. Federico Pellegrino (Ita) 1:28

5. Emil Iversen (Nor) 1:30

6. Lars Heggen (Nor) 2:10

...

44. Vili Črv (Slo) 7:30

50. Miha Šimenc (Slo) 8:33

62. Nejc Štern (Slo) 12:04

... - vrstni red v svetovnem pokalu (15/28)

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1294 točk

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1048

3. Mattis Stenshagen (Nor) 924

4. Federico Pellegrino (Ita) 720

5. Edvin Anger (Šve) 710

6. Lars Heggen (Nor) 662

...

100. Nejc Štern (Slo) 41

105. Vili Črv (Slo) 32

121. Miha Šimenc (Slo) 16

...

Preberite še: