Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sobota,
24. 1. 2026,
13.48

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
ukinitev RTV Slovenija Televizija Slovenija Jože Potrebuješ

Sobota, 24. 1. 2026, 13.48

56 minut

Jože Potrebuješ razočaran nad tem, kako so mu ukinili oddajo na RTV Slovenija

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Jože Potrebuješ | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Znan slovenski glasbenik je odkrito spregovoril o ukinitvi narodnozabavne oddaje Japajade šov na nacionalki. Kot pravi, bomo isto ekipo in podoben koncept verjetno gledali na kakšni drugi slovenski televiziji.

Jože Potrebuješ, vsestranski glasbenik in vodja skupine Čuki, je tudi ustvarjalec vrste bolj ali manj uspešnih televizijskih oddaj, med katerimi izstopajo predvsem tiste, ki v ospredje postavljajo narodnozabavno glasbo. Zadnja med njimi je bila Japajade šov na TV Slovenija, ki pa so jo po dveh sezonah konec lanskega leta ukinili.

Razočaran nad tem, "kako so to izpeljali"

Potrebuješ je o ukinitvi Japajade šova spregovoril v intervjuju za Nedeljski dnevnik, v katerem je dejal, da ga z ekipo "ni toliko razočarala novica o tem, da nove sezone ne bo, kot način, kako so to izpeljali." Bolj podrobno o tem ni govoril, češ da je "tema še prevroča", a je dodal, da bi o tem veliko povedal v svoji avtobiografiji, če oziroma ko jo bo enkrat napisal.

Selitev na drugo televizijo?

Povedal je, da ima za podoben koncept z isto ekipo že nove ponudbe in bi lahko njegovo narodnozabavno oddajo gledali tudi na kakšni drugi slovenski televiziji. Obenem pa je poudaril, da po njegovem mnenju oddaja s tovrstno vsebino sodi na nacionalno televizijo.

Oglejte si še:

Dejan Vunjak in Lucija Vrankar, Japajade šov
Trendi Oddaja Japajade šov se poslavlja s TV Slovenija
Ljubica Mlinar
Trendi Ni mogla skriti čustev: Ljubica Mlinar zapušča RTV Slovenija
Ana Tavčar
Trendi Na RTV Slovenija presenečeni nad odhodom Ane Tavčar

ukinitev RTV Slovenija Televizija Slovenija Jože Potrebuješ
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.