Jože Potrebuješ razočaran nad tem, kako so mu ukinili oddajo na RTV Slovenija

Jože Potrebuješ, vsestranski glasbenik in vodja skupine Čuki, je tudi ustvarjalec vrste bolj ali manj uspešnih televizijskih oddaj, med katerimi izstopajo predvsem tiste, ki v ospredje postavljajo narodnozabavno glasbo. Zadnja med njimi je bila Japajade šov na TV Slovenija, ki pa so jo po dveh sezonah konec lanskega leta ukinili.

Razočaran nad tem, "kako so to izpeljali"

Potrebuješ je o ukinitvi Japajade šova spregovoril v intervjuju za Nedeljski dnevnik, v katerem je dejal, da ga z ekipo "ni toliko razočarala novica o tem, da nove sezone ne bo, kot način, kako so to izpeljali." Bolj podrobno o tem ni govoril, češ da je "tema še prevroča", a je dodal, da bi o tem veliko povedal v svoji avtobiografiji, če oziroma ko jo bo enkrat napisal.

Selitev na drugo televizijo?

Povedal je, da ima za podoben koncept z isto ekipo že nove ponudbe in bi lahko njegovo narodnozabavno oddajo gledali tudi na kakšni drugi slovenski televiziji. Obenem pa je poudaril, da po njegovem mnenju oddaja s tovrstno vsebino sodi na nacionalno televizijo.

