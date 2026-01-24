Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Sobota, 24. 1. 2026, 9.53

7 minut

Na jugu Italije bodo ulico posvetili slovenskemu slikarju

Avtorji:
N. V., STA

Accettura | Accettura v deželi Bazilikata, kjer bo Lojze Spacal dobil svojo ulico. | Foto Shutterstock

Accettura v deželi Bazilikata, kjer bo Lojze Spacal dobil svojo ulico.

Foto: Shutterstock

Slovenski slikar in grafik Lojze Spacal bo dobil svojo ulico v italijanskem mestu Accettura v deželi Bazilikata na jugu Italije.

Lojze Spacal svoje ulice ne bo dobil v rojstnem Trstu, temveč v mestu, kjer je bil med fašizmom v konfinaciji. Odločitev občine Accettura, da na odmeven način počasti tržaškega slikarja, ni naključna, saj je bil Spacal v Accetturi doma. Tam je bil v 30. letih prejšnjega stoletja, ko ga je fašistični režim, ki ga je osumil protifašističnega delovanja, saj se je kot zaveden Slovenec pridružil odporu zoper fašizem in proti potujčevanju, konfiniral na jug Italije. Med letoma 1931 in 1932 je v deželi Bazilikata preživel skoraj dve leti.

Tam se je preživljal kot fotograf, dokumentiral je poroke, birme, tudi pogrebe domačinov. Živel je v Ulici Ospizio, kjer je imel tudi delavnico in razvijal svoje fotografije. Ta ulica bo danes postala Via Luigi Spacal, kot je Spacalovo ime v Italiji.

Primorski dnevnik piše, da namerava tamkajšnja občina odkupiti tudi nekdanjo mizarsko delavnico, v kateri je Spacal delal, in v njej urediti muzej, rada pa bi navezala stike tudi z občinama, v katerih je Spacal preživel večino svojega življenja, s Trstom in Komnom.

Lojze Spacal (1907–2000) je bil eden najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja. Znana je njegova upodobitev narave in človeške figure, ki jo je izražal skozi magični realizem. Prejel je več nagrad, med njimi Prešernovo nagrado leta 1974.

Italija ulica Lojze Spacal
