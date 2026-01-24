Najbolj vroča serija – v več kot enem pogledu –, ki je zaznamovala konec lanskega leta onkraj luže, ni bila tista o najstnikih, ki se borijo z nadnaravnim, temveč o hokejistih, ki se borita z nadnaravno strastjo, ki jo čutita drug do drugega. Kanadska uspešnica Vrelo rivalstvo (Heated Rivalry) je zdaj končno na ogled tudi v Sloveniji in je res … vroča.

Glavna junaka serija sta mlada hokejska zvezdnika Shane Hollander (Hudson Williams) in Ilja Rozanov (Connor Storrie), ki se spoznata kot mlada igralca na mednarodnem turnirju leta 2008, nato pa se pridružita moštvoma Montreala in Bostona. Iskrica preskoči takoj, a sta zaradi družbe prisiljena potlačiti svoja čustva in ta del svoje osebnosti. Na Hollanderju je veliko pritiska, da se zmeraj kaže v najbolj družbeno sprejemljivi luči, saj je prvi hokejski zvezdnik azijskega porekla, Rozanov pa bi bil kot Rus tako ali tako povsem izrinjen iz družbe, če bi prišlo na dan, da je gej.

Poglejte napovednik:

Za v učbenik anatomije

Ker živita petsto kilometrov narazen, se videvata le poredko, in tako zgodba preskakuje po pol leta ali več mesecev med njunimi srečanji. Ta so povečini na ledu med tekmami ali pa v Las Vegasu na podelitvi nagrad za največje dosežke v sezoni. Po nekaj bližnjih izmenjavah, v katerih kar vre od poželenja (na primer med prhanjem v skupni garderobi), se fanta končno dobita v sobi in si izkažeta ljubezen. To se zgodi v približno 20. minuti prve epizode in nato so njuna srečanja prikazana na približno vsakih deset minut. Zelo nazorno.

Ukradeni poljubi na strehi hotela v Las Vegasu so sprva vse, kar si lahko zaljubljenca privoščita v hokejskem svetu. Foto: HBO Max

Kako nazorno? Povsem v skladu s starim kodeksom – brez erekcije in penetracije. Ju pa zato veliko videvamo gola in mirno bi lahko bila modela za anatomijo z jasno izrisanimi mišicami in kitami po vsem telesu. A ta meseni element serije je pravzaprav zgolj manjši del njene izjemne priljubljenosti. Vrelo rivalstvo je bilo "vroča roba" že pred serijo, saj temelji na priljubljeni knjižni seriji Game Changers kanadske pisateljice Rachel Reid. In ravno tako kot knjige je tudi televizijska serija primarno nežna romanca, ki se znajde pred veliko oviro.

Hudson Williams je mladi kanadski igralec, ki se doslej še ni uveljavil, je pa v to vlogo vložil zares veliko truda. Foto: HBO Max

Romanca kot sredstvo političnega boja

Pisateljica je izjavila, da je začela te knjige pisati kot protest proti homofobiji v hokejski kulturi v Kanadi, saj jo je kot hokejsko navijačico pogosto sram. In čeprav so knjige in serija polne nazornih opisov njunega ljubljenja, sta junaka zgrajena dovolj kompleksno, da se jasno pokaže, kako se morata najprej prebiti skozi družbene ovire, ki sta jih ponotranjila v svojih osebnostih, preden bi lahko sploh začela razmišljati o uporu proti sistemu.

Connor Storrie igra ruskega hokejista Iljo, a je dejansko iz Teksasa. Rusko se je naučil tako dobro, da so ga delavci na snemanju ogovorili v ruščini. Foto: HBO Max

Kot omenjeno, je Vrelo rivalstvo ena najbolj gledanih serij v ZDA in Kanadi in je izjemno pozitivno sprejeta tako pri kritikih kot tudi pri gledalcih; bila je najbolj gledana lokalna serija kanadskega pretočnika Crave, ki jo je ustvaril, na HBO pa se je prebila na drugo mesto. Serija je seveda izjemno priljubljena v gejevski skupnosti in širši skupnosti LGBTQ+, a največja skupina gledalcev so heteroseksualne ženske.

Kaj gledalke vidijo v gejih?

Ta priljubljenost je v medijih in na družbenih omrežjih sprožila mnoga ugibanja o tem, kaj je zanje tako privlačnega na seriji o gejih. A že ogled prve epizode hitro razkrije misterij. Ne glede na to, kako vroča je serija, ne glede na to, koliko je golote in seksa, je jedro zgodbe v njunih konfliktnih čustvih, v hkratni privlačnosti, ki jo čutita drug do drugega, ter nemoči in strahu, ki jima onemogočata, da bi bila zares srečna.

Serija odlično prikaže vse tiste neugodne trenutke, kot je ta, kjer mora Shane pred staršema skrivati svojo ljubezen. Foto: HBO Max

To ni zgolj bistvo vsake dobro napisane romance, to je tudi krasno nasprotje na moške osredotočenem prikazu ljubezenskih razmerij v bolj mainstream vsebinah, ki jih ustvarjajo moški. Tistih, kjer so vse želje junakinje podvržene uresničevanju želja protagonista, medtem ko se mora ona samo obleči v dovolj oprijeta oblačila. Morda jim Ilja in Shane nista dosegljiva, a prikažeta bolj zrelo in kompleksno čustveno razmerje kot mnoge sodobne drame. In gledalk najbrž ne zmotijo vsa ta mišičasta in prožna telesa.

Ali je serija Vrelo rivalstvo vredna ogleda?

Na HBO so že zdavnaj ugotovili, da gejevskih serij ni treba oglaševati gejem, ker bodo zanje sami zvedeli in si jih ogledali, a Vrelo rivalstvo ima bistveno širši doseg. Romance so poleg kriminalk trenutno najbolj priljubljeni literarni žanr in tudi pri serijah ne zaostajajo veliko. Vrelo rivalstvo je dobra romanca tako na ravni zgodbe kot v prikazu širšega sveta, igre in montaže, tako da bi morala prepričati večino oboževalcev in oboževalk tega žanra – razen seveda homofobov. A ti so si sami krivi, da jo zamudijo.

Novinarska konferenca pred tekmo in priložnost za skrivne dotike pod mizo. Foto: HBO Max

Vrelo rivalstvo (Heated Rivalry)



Avtor: Jacob Tierney

Igrajo: Hudson Williams, Connor Storrie, François Arnaud, Franco Lo Presti, Ksenia Daniela Kharlamova, Christina Chang

Žanr: Romanca (hokejska)

Dolžina: 6 epizod po 45 minut, nove epizode ob petkih na HBO Max

Preberite še: