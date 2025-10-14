To jesen smo na osrednjih dveh televizijskih kanalih dobili dve novi domači družinski seriji, Nemirno kri na POP TV in Takšno je življenje na TV Slovenija. Ogledali smo si ju, da odgovorimo na vprašanji, ali sta vredni ogleda in kaj sploh je družinska serija.

Za začetek je treba poudariti, da gre za izredno različni seriji, ki sta jima bolj ali manj skupna le država produkcije in večerni udarni ("prime time") termin predvajanja po zaključku osrednje informativne oddaje. Pri tem je Nemirna kri na sporedu od ponedeljka do petka, Takšno je življenje pa od petka do nedelje, tako da skupaj zasedeta ves teden. Obe seriji imata v ospredju družine v turbulentnem času, vendar bi si osrednji družini težko bili bolj različni.

Peter Veber, glava družine v seriji Nemirna kri Foto: Pop TV

V Popovi seriji Nemirna kri spremljamo ultrabogate Vebrove, ki so obogateli s prodajo tropskega sadja in so zdaj na prelomnici, ko je glava družine Peter prejel hudo zdravstveno diagnozo, sorodniki pa spletkarijo glede dediščine. In potem so tukaj še policijska preiskava, skorumpirani politik, izgubljena nezakonska hči in cela farma konjev, ki jih vidimo predvsem v špici. Takšno je življenje se po drugi strani osredotoča na povsem običajno družino Križaj, ki se po finančnih težavah zaradi moževih poslov preseli v občinsko stanovanje v vasico na Gorenjskem, kjer žena dobi službo lokalne družinske zdravnice. Tudi tukaj je vpletenih nekaj sumljivih poslov, vendar so ti na nekoliko nižji ravni, na primer preprodaja prehrambnih dodatkov in posli z nepremičninami.

Družina Križaj v seriji Takšno je življenje Foto: RTV SLO

Med Dinastijo in Hitrimi in drznimi

V klasifikacijah žanrov praviloma ne bomo našli definicije za družinsko serijo, a glede na ta dva primera lahko rečemo, da mora taka serija imeti dva ključna elementa: v ospredju morajo biti družinski odnosi in primerna mora biti za ogled za celotno družino. To je sicer precej nedorečen koncept, saj bi po tej logiki lahko vanj stlačili ne le Nasledstvo, Yellowstone in Dinastijo, temveč tudi serijo filmov Hitri in drzni, saj, kot zmeraj poudari glavni junak Dom Toretto, on nima prijateljev, temveč družino.

Nemirna kri sledi spomladi končani več sezon trajajoči uspešnici Skrito v raju, pri čemer obdrži elemente, kot so usodna romanca med privlačnima mladima glavnima junakoma, dolgo prikrite družinske skrivnosti, brezkompromisne spletke ljudi, ki so prepričani, da imajo moč, in starešino z boleznijo. Z zgodbo o nasledstvu bogate družine in prikazom vzreje konjev se Nemirna kri odkrito spogleduje s prej omenjenima Nasledstvom in Yellowstonom, vendar obtiči v povsem realnih omejitvah domače televizijske produkcije. Čeprav ne skopari z zunanjimi scenami, je na primer težko spregledati, da v tem svetu očitno obstaja samo en bar.

Lea Mihevc kot kriminalistka Sara, protagonistka serije Nemirna kri Foto: Pop TV

Družinski ogled

Bolj moteča je zahteva po enourni dolžini epizod (z oglasi), saj se občasno zdi, da za posamezne epizode ni dovolj zgodbe. Tako se liki pogosto vrtijo v krogih in ponavljajo iste informacije ter razlagajo stvari, ki bi jih morali izraziti skozi igro in režijo. Ti prijemi pozornega gledalca vržejo iz dogajanja, vendar pa so značilni za določeno vrsto televizijske produkcije za manj zahtevno gledanje, na primer žajfnice.

Pri tem ne gre za to, da bi bili gledalci teh vsebin manj zahtevni, temveč za to, da televizijo gledajo ob tem, ko opravljajo druga opravila, tak pristop pa jim omogoča lažje spremljanje dogajanja. Težava serije Nemirna kri je v tem, da se po zgledih in delu produkcije skuša približati t. i. prestižni televiziji (glej vzornike), dejanski rezultat pa je bližje žajfnici. A po drugi strani je prav to morda bistvo družinske serije, saj je ob skupnem družinskem ogledu na kavču pogosto še več distrakcij kot med hišnimi opravili.

Zdravnica Maja Križaj, ki se v seriji Takšno je življenje z družino priseli na podeželje. Foto: RTV SLO

Vsakdanjost

Takšno je življenje cilja nekoliko više pri referenčnih serijah domače produkcije, saj TV Slovenija izpostavlja, da sledi uspešnima kriminalnima serijama Jezero in Primeri inšpektorja Vrenka. Vseeno je treba poudariti, da ta serija ni kriminalka, temveč drama. Glavna junakinja je zdravnica Maja Križaj, ki se v novem okolju fiktivne Velike vasi na Jezerskem skuša uveljaviti kot zdravnica, pri čemer hitro naleti na odpor nekaterih lokalnih veljakov, saj so ti vajeni stvari izpeljati mimo pravil in norm. Obenem mora reševati težave z otroki, ki niso vsi navdušeni nad selitvijo na vas, pa tudi z vsiljivo materijo in po izgubi poslov precej apatičnim možem.

Po šele treh epizodah serije je težko določiti, v katero smer se bo zgodba razvijala, vendar smo že zdaj dobili veliko namigov, na primer o potencialnih novih drznih naložbenih poslih Majinega moža, o hčerkini želji po pobegu v Ljubljano, o boju za prevlado z županovo ženo in tudi o postavnem mladem kmetu, ki Maji redno prinaša pridelke. Za razliko od POP-ove serije so tukaj osnovni nastavki popolnoma realistični, vendar pa se zdi, da bi se zgodba lahko razvila tudi v nepredvidljive smeri. Gre predvsem za to, ali bo skušala pritegniti gledalce s temami, ki so čim bolj podobne njihovim življenjem, ali pa bo podobno kot Nemirna kri ciljala na nepričakovane preobrate.

Županova žena v seriji Takšno je življenje vaščanom prodaja prehranska dopolnila. Foto: RTV SLO

Ali sta seriji Takšno je življenje in Nemirna kri vredni ogleda?

Igralsko in produkcijsko sta obe seriji dovršeni. Nekateri igralci v prvih epizodah še lovijo svoj lik, pri čemer tisti, ki so bolj vajeni odra, občasno opustijo realizem in zapadejo v teatralne monologe – kar pa je po drugi strani tudi krivda scenaristov, ki so jih napisali. Fotografija obeh serij izkoristi naravno fotogeničnost lokacij in ekipe, dodatno pohvalo pa si zasluži glasba v Takšno je življenje. Glavna hiba obeh serij so scenariji, ki glede na za zdaj prikazano ciljajo na to, da so dovolj dobri, namesto da bi se trudili doseči presežke. A ob 49 epizodah nacionalkine serije in nedvomno še več epizodah za POP-ovo je to povsem očitno primer, ko je količina pomembnejša kot kakovost.

