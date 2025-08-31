Alien: Earth je nova serija, postavljena v svet Osmega potnika, ki nas popelje v vse tiste skrite kotičke tega grozljivega sveta, kamor si filmi niso drznili. Za začetek pripelje ksenomorfa na Zemljo.

Osemdelna serija je na voljo na Disney+ in je trenutno na polovici prve sezone. Že v tem kratkem času smo lahko videli veliko resnično grozljivih stvari, a obenem tudi izpostavljenih moralnih in družbenih tem, enkratnih likov in izjemno dovršene akcije. In dejstvo, da je serija narejena za ogled doma, še ne pomeni, da ni produkcijsko na ravni filmov Osmi potnik. A začnimo z zgodbo.

Dogajanje Alien: Earth se (kljub naslovu) začne v vesolju, kjer spremljamo rotacijo izmene na raziskovalni ladji korporacije Wayland-Yutani, ki se vrača na Zemljo in to ne zgolj s primerki ksenomorfa, temveč tudi z drugimi srhljivimi in smrtonosnimi vesoljskimi bitji. Stvari se, kakopak, zalomijo in kmalu je celotna posadka mrtva – z izjemo oficirja za varnost Morrowa, ki je tudi kiborg. Vesoljska ladja nato strmoglavi na Zemljo, kjer trešči v vznožje stolpnice v mestnem središču.

V svetu Osmega potnika si oblast nad planetom in vesoljem deli pet korporacij in to je Boy Cavalier, najmlajši bilijarder in lastnik korporacije Prodigy. Kot je razvidno že iz njegove podobe, je obseden s Petrom Panom in posledično tudi svoje prve eksperimentalne robote s človeškim umom poimenuje po likih iz te knjige. Foto: Profimedia

Nasilni vesoljci in analitična umetna inteligenca

Pri tem glavna težava niso množice mrtvih ali urbano opustošenje, niti povsem realna grožnja kopice vesoljskih nadlog, glavna težava je padec ladje na ozemlje konkurenčne korporacije. V svetu Osmega potnika peščica korporacij obvladuje planet in vesolje. Wayland-Yutani, s katero smo se že srečevali v filmih Osmi potnik in Prometej, nadzoruje Severno Ameriko, ladja pa se zruši v Aziji, kjer vlada najnovejša korporacija Prodigy, ki jo vodi mlad in genialni moški po imenu Boy Kavalier. In tukaj se začne druga ključna nit serije.

Glavni zvezdnik vseh filmov Osmi potnik je nedvomno ksenomorf, a že prvi film je odprl pravzaprav še pomembnejšo temo umetnih ljudi (oziroma sintetikov, kot jim tam slabšalno pravijo) in s tem povezane umetne inteligence. V začetku serije spoznamo umirajočo deklico, ki ji s Prodigyjevo tehnologijo omogočijo prenos vsebine možganov v umetno telo, da lahko živi naprej. Boy je obseden s Petrom Panom – tudi podoben dečku, ki ni hotel odrasti – zato jo poimenuje Wendy, naslednje otroke pa po Petrovi druščini Izgubljenih fantov (tudi dekleta).

Timothy Olyphant igra androida Kirsha, vodjo raziskav za Prodigy. Čeprav zmeraj ravna po navodilih ustanovitelja podjetja, ne gre spregledati, kako deluje vse bolj na lastno pest, podobno kot android David (v podobi Michaela Fassbenderja) v filmih Prometej in Osmi potnik: Zaveza. Foto: Profimedia

Kar je bilo doslej skrito

Ti hibridi med ljudmi in sintetiki so izjemno močni in sposobni, a umsko in moralno na ravni otrok, in ko jih Prodigy pošlje raziskat zrušeno vesoljsko ladjo, polno vesoljskih pošasti, je rezultat za nekatere med njimi izredno travmatičen. To pride še posebej do izraza v kasnejših epizodah, ko se njihove težave kopičijo, odločitve velikih korporacij pa so vse bolj megalomanske in brezobzirne.

Serija odlično razvija like in je izredno napeta, predvsem pa oboževalcem Osmega potnika ponudi določene koncepte, scene in razvoje dogodkov, ki smo jih želeli videti že od prvega filma dalje. Večina filmov se je namreč osredotočala na junake, ki skušajo preživeti napade morilskega vesoljca, tokrat pa imajo ljudje oziroma njihovi sintetiki vsaj za zdaj pošasti pod nadzorom. Medtem ko smo v lanskem filmu Osmi potnik: Romul videli zgolj posledice preučevanja ksenomorfa, lahko v seriji spremljamo, kako so stvari videti, preden se zalomijo. Ker je že zdaj jasno, da se bodo. Čeprav smo končno dobili lik, ki vsake toliko izrazi dvome glede smiselnosti tega početja.

Lastnico in direktorico korporacije Wayland-Yutani, ki je znana zgolj kot "Yutani", smo zaenkrat spoznali samo v par kratkih scenah, a je jasno, da bo pred koncem sezone njena vloga v razpletu še bistveno večja. Foto: Profimedia

Nove pošasti

Avtor serije je Noah Hawley, ki je zadnje desetletje ustvarjal večkrat nagrajeno antologijsko kriminalno serijo Fargo, vmes pa še psihedelično ZF-serijo Legija (Legion). V glavni vlogi hibridne Wendy je Sydney Chandler, hči uspešnega igralca Kyla Chandlerja, edino zares znano ime pa je Timothy Olyphant, ki ga poznamo iz serij Šerifova pravica (Justified) in Mandalorian. Večina drugih, sploh mlajših igralcev pa kaže izjemen potencial, da jih bomo še srečali.

A glavni zvezdniki serije niso ljudje, temveč pošasti. Ne le da dobimo polno mero ksenomorfov in njihove predstopnje – objemovalcev obrazov (facehugger); vidimo celo, kakšni drobižki so, ko se skotijo. In potem so tukaj še druge pošasti, med katerimi najbolj izstopa bitje v obliki očesa z mnogimi zenicami in osmimi lovkami/nogami, ki napade žrtev, tako da ji izdere oko, se naseli v očesno votlino in prevzame možgane. No, pravzaprav so še večje pošasti ljudje in po njihovi podobi ustvarjeni sintetiki, ki te eksperimente mirno opazujejo izza (po njihovem mnenju) varne razdalje in razmišljajo o monetizaciji pošasti. Tako na zemlji kot na nebu.

Joe je zdravstveni tehnik in Wendyjin brat, ki služi kot moralni kompas serije. Posledično je med bolj dolgočasnimi liki, saj je večino časa v šoku ob grozotah, ki se odvijajo okrog njega. Foto: Profimedia

Alien: Earth (Osmi potnik: Zemlja)



Avtor: Noah Hawley

Igrajo: Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Erana James, Adrash Gourav, David Rysdahl, Sandra Yi Sencindiver, Lily Newmark, Adrian Edmondson.

Dolžina: 8 epizod po 60 minut Noah HawleySydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Erana James, Adrash Gourav, David Rysdahl, Sandra Yi Sencindiver, Lily Newmark, Adrian Edmondson.8 epizod po 60 minut

