Prvi dve desetletji po premieri je Vojna zvezd slovela kot najboljša trilogija vseh časov, nato pa smo z Grozečo prikaznijo začeli dobivati predzgodbe. Kmalu so jim sledile animacije, po Disneyjevem prevzemu Lucasfilma pa je svet dobesedno eksplodiral. Najprej v filmu Sila se prebuja, ko je razneslo osrednje planete Nove republike.

Izkoriščanje nostalgije

Čar Vojne zvezd je že od premiere prvega filma leta 1977 v neverjetno bogatem svetu, saj se pri vsaki sceni, pri vsakem liku zdi, da se zadaj skriva še ogromno stvari, ki jih še nismo imeli priložnost spoznati. In ne glede na to, kako eksploitativen se zdi Disneyjev pristop z množično proizvodnjo novih filmov in serij (in iger in igrač in šolskih torb …), vseeno v nekaterih primerih dobimo zgodbe, ki smo jih želeli.

Žal se je že večkrat izkazalo, da jih zaupajo avtorjem, ki nimajo prav veliko za povedati. Tako lahko denimo mirno preskočite seriji o Bobbi Fettu in Obiju Wan Kenobiju, medtem ko je Mandalorian ena boljših serij zadnjih let. Žanrsko gre za vestern o anonimnem junaku, ki potuje skozi sovražni svet po padcu Imperija in mora pri tem skrbeti za prikupnega Groguja, pripadnika iste rase kot Yoda, ki je izredno mogočen jedi, čeprav je še malček.

Vestern in vohuni

Mandalorian je zabaven in akcijski, aktualni Andor pa je še bistveno bolj dodelana in izpiljena serija, čeprav ni za vsak okus. Ustvaril jo je Tony Gilroy, scenarist Rogue One in večine filmov o vohunu Jasonu Bournu, s katerimi si Andor deli velik del DNK. Gre namreč za vohunko stare šole, ki se zgleduje po romanih Johna le Carréja in temačnih, antiinstitucionalnih filmih iz sedemdesetih. Naslovnega glavnega junaka smo pred tem spoznali že kot ciničnega organizatorja upornikov v filmu Rogue One iz leta 2016, kjer je sodeloval pri kraji načrtov za Zvezdo smrti, ki nato pristanejo pri princesi Lei.

Za razliko od večine zgodb Vojne zvezd, ki se osredotočajo na jedije in sithe, ki z obvladovanjem Sile premikajo stvari in hipnotizirajo ljudi, medtem ko se bojujejo s svetlobnimi meči, v Andorju teh vesoljskih vitezov nihče niti ne omeni. Pravzaprav niti ne vedo za njihov obstoj. V tako prostranem svetu je tajna skupina bojevnikov in svetovalcev oblasti bolj stvar legend kot vsakdanjega življenja običajnih ljudi. Tudi tistih, ki hočejo krojiti usodo galaksije. In prav te nam predstavi Andor.

Banalnost zla Imperija

Skozi prepletanje različnih niti zgodbe spoznamo ne le naslovnega junaka, ki se nerad pridruži uporu proti Imperiju, temveč tudi brezkompromisnega skrivnega voditelja, ki deluje pod krinko prodajalca umetnin, optimistično senatorko, ki poskuša delovati politično in podtalno, bojevnike proti Imperiju, ki uporabljajo roparske in teroristične metode, običajne ljudi, ki se hočejo postaviti zase, in pripadnike imperialnih služb, ki se zgolj trudijo opraviti svoje delo.

Stellan Skarsgård in Diego Luna Foto: Disney+

Medtem ko so filmi Vojne zvezd praviloma prikazovali princeso oziroma generalko Leo in preostanek vrhuške upora kot predane idealiste, ki hočejo spremeniti svet, nam Andor predstavi tiste, ki so se morali odreči svojim idealom in so kradli, lagali, pobijali ter prestali zasliševanja in mučenja, da so lahko dosegli rezultate, ki so jim jih postavili nadrejeni. In podobno je na drugi strani; medtem ko je vodstvo Imperija v filmih povsem izprijeno, spoznamo tukaj birokrate in izvrševalce načrtov, ki jih ne ženeta zloba ali želja po oblasti, temveč izpolnjevanje nalog. V tem pogledu se Andor postavi ob bok lanskega oskarjevca Interesno območje , ki je prikazal banalno življenje poveljnika Auschwitza in njegove družine tik ob ograji taborišča.

Kako delujejo vohuni Vojne zvezd

Vendar bi bilo zmotno gledati na Andor kot zgolj na metaforo – čeprav druga sezona vzpostavi precej srhljivih vzporednic z aktualnim političnim dogajanjem, od genocida v Palestini do ameriške in evropske obsesije z lovom na nezakonite migrante –, saj so glavni adut serije njeni liki. Diego Luna je izjemen v glavni vlogi in se postopoma spreminja iz človeka, ki hoče, da ga konflikt pusti na miru, v vse sposobnejšega vohuna in organizatorja, ki ga zunanje okoliščine in osebna razmerja nenehno pritiskajo, da prevzame vse bolj aktivno vlogo.

Foto: Disney+

Čeprav se serija imenuje po njem, je polna fascinantnih likov, ki se nam s svojo kompleksnostjo prikupijo, pa čeprav so na napačni strani – in se tega zavedajo. Najbolj izstopa vodja upora Luthen, ki ga odlično upodobi Stellan Skarsgård, potem so tukaj odlična imperialna protiobveščevalka Dedra in vanjo zagledani birokrat Syril ter vse bolj cinična senatorka Mon Mothma, ki jo poznamo že iz Jedijeve vrnitve, in seveda zapornik Kino iz prve sezone, ki ga je upodobil zvezdnik Andy Serkis in dočaka nepričakovano srce parajoč zaključek.

Ali je serija Andor vredna ogleda?

Tiste, ki v Vojni zvezd vidijo predvsem viteze in princeske in povsod pričakujejo priimek Skywalker, bodo počasen tempo, surov prikaz podtalja, ciničen pogled na uporništvo, ki presega delitve na dobre in zle, in junaki brez nadnaravnih moči bržkone razočarali. Kdor pa želi gledati napeto in visceralno vohunko, postavljeno v galaksijo daleč, daleč proč – ki ne zahteva detajlnega poznavanja legend, zgodovine in likov Vojne zvezd, bo pa včasih presenetila s kakim poklonom –, bo hitro ugotovil, da je to ena najboljših serij, kar jih je trenutno na sporedu.

Andor

Avtor serije: Tony Gilroy

Igrajo: Diego Luna, Stellan Skarsgård, Denise Gough, Adria Arjona, Genevieve O’Reilly, Kyle Soller, Andy Serkis, Faye Marsay, Bronte Carmichael

Žanr: ZF-vohunka

Dolžina: 24 epizod po 50 minut

Na sporedu na Disney+ vse do 13. maja.

