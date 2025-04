Črna torba se začne z agentom Georgeem Woodhousom, specializiranim za iskanje lažnih agentov, ki mora odkriti, kateri od petih osumljenih v agenciji je ukradel in prodal tajni računalniški virus. Težava je v tem, da je med osumljenci tudi njegova žena. Poleg tega ima časa samo en teden, saj ta virus omogoča uničenje jedrskih elektrarn in lahko torej povzroči globalni kaos in na tisoče smrti. George se primera loti premišljeno in umirjeno: vse osumljence povabi na večerjo in v omako podtakne serum resnice, da bi se ti sprostili.

Film v grobem sledi klasičnim formulam vohunk, predvsem tistim iz domene Johna Le Carréja, in tudi dogajanje je postavljeno v London, vendar pa v središče postavi ljubezenski odnos med Georgeem in njegovo ženo Kathryn, ki ju odlično odigrata zvezdnika Michael Fassbender in Cate Blanchett. Ko sta v spalnici, drug drugemu obljubljata večno zvestobo in si celo izjavita, da sta drug za drugega pripravljena ubijati, a po drugi strani so v primer vpleteni milijoni funtov in na tisoče potencialnih žrtev, da sploh ne omenjamo zvestobe do države in službe.

Pravijo, da je v ljubezni in vojni dovoljeno vse. Kaj pa, če lahko ljubezen povzroči vojno? Foto: Karantanija Cinemas

Scenarist David Koepp, ki je med drugim podpisan pod Jurski park, Vojno svetov in zadnjega Indiano Jonesa , je povedal, da je idejo o težavnih ljubezenskih razmerjih med vohuni dobil med pisanjem scenarija za prvo Misijo: Nemogoče, ko se je med intervjuji z vohuni zavedel omejitev, ki jih služba predstavlja za njihova romantična življenja. Ker so omejeni glede deljenja informacij o delu, je najbolj preprosto, če si najdejo kar nekoga iz službe, saj jih lažje razume. Poleg tega takšna služba predstavlja najlažji način za varanje, saj partnerju preprosto rečeš, da boš iz službenih vzrokov odsoten in ti ne sme zastavljati nobenih vprašanj. George in Kathryn takim temam rečeta "črna torba".

Tudi Cate Blanchett bi bila odličen Bond. Da, seveda je splošno mnenje, da bi James Bond moral biti moški, ampak brez dvoma pokaže več vohunske karizme kot 90 odstotkov igralcev. Foto: Karantanija Cinemas

Steven Soderbergh je eden bolj produktivnih ameriških režiserjev – samo v tem desetletju je režiral šest filmov in dve miniseriji – in resnici na ljubo imajo včasih rezultati njegovega dela občutek nedokončanosti in iskanja nepotrebnih bližnjic. A potem so tukaj izstopajoči filmi, ki postanejo klasike, na primer trilogija Oceanovih 11, Vroči Mike, Seks, laži in videotrakovi, Erin Brokovich, Preprodajalci in seveda Kužna nevarnost, ki smo jo vsi obsesivno gledali med pandemijo. In če bi sodili zgolj po napovedniku, bi Črno torbo lahko hitro uvrstili ob bok Kimi, Stranskim učinkom in Izdano, ki so vsi povsem v redu filmi, ampak v ničemer posebej izstopajoči.

Večerja s prijatelji ob soju svetilk in okusnih odtenkih seruma resnice v curryju. Foto: Karantanija Cinemas

No, to bi bila napaka. Črna torba je namreč eden režiserjevih najbolj zanimivih in zabavnih filmov po Loganovih srečnežih. Žal je ravno tako kot Loganovi srečneži – roparska krimikomedija z Danielom Craigom, Adamom Driverjem, Channingom Tatumom in Riley Keough – film precej spregledan. Kljub zvezdniški zasedbi, odličnim ocenam kritikov in pozitivnemu odzivu tistih, ki so film videli, Črna torba ni pritegnila prav veliko gledalcev, ne pri nas in ne globalno, tako da kaže, da bo ideja o nadaljevanjih ostala zgolj na papirju.

Ta posnetek je iz scene, v kateri analitiki ugotovijo obseg škode, ki ga lahko povzroči ukradeni virus. Izrazi šoka in nelagodja ne bi mogli biti bolj britanski. Foto: Karantanija Cinemas

Kar je škoda, saj film izstopa iz aktualne poplave vohunskih kriminalk (denimo serije Black Doves na Netflixu, Šakal na SkyShowtime ter Gospod in gospa Smith na Amazon Prime Video) in je edina resnično dobra od štirih srhljivk, ki so trenutno na kinosporedu (Nevarni gradbinec, Srhljiva sporočila, Amater). Hkrati duhovit preplet žanrov, stilizirana podoba in izjemna igra že sami po sebi predstavljajo užitek ob ogledu. Mimogrede je tukaj še odlična zasedba, ki vključuje Gustava Skarsgårda, Toma Burka, Naomie Harris, Mariso Abelo, Regé-Jean Pagea in celo nekdanjega Bonda Piercea Brosnana.

V filmu navduši tudi Marisa Abela, ki smo jo nazadnje videli kot Amy Winehouse v biografski drami o tragično umrli pevki. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Črna torba vredna ogleda?

Vsekakor. Kot vohunka nam predstavi dovolj zanimiv in verjeten zaplet, obenem pa so vsi liki dovolj dvolični, da dolgo ne vemo, kdo slepi koga in kakšna je njihova resnična agenda, ljubezni in romance pa seveda vse še dodatno zapletejo. Dodaten plus: Fassbender in Blanchett sta v odlični formi.

Črna torba (Black Bag)



Režija: Steven Soderbergh

Igrajo: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Naomie Harris, Pierce Brosnan, Regé-Jean Page, Tom Burke, Marisa Abela

Žanr: Vohunska srhljivka

Dolžina: 93 minut Steven SoderberghMichael Fassbender, Cate Blanchett, Naomie Harris, Pierce Brosnan, Regé-Jean Page, Tom Burke, Marisa AbelaVohunska srhljivka93 minut

