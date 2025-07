Pri nastanku novega filma so sodelovali številni navdušenci, ki so odraščali ob filmih Jurski park oziroma svet, in rezultat je videti, kot da bi se otroci igrali v peskovniku z dinozavri. Film je resda mestoma zabaven in prikupen, ampak tudi nepovezan, nesmiseln in pozabljiv.

Jurski svet: Preporod je postavljen nekaj let v prihodnost glede na prejšnji film in nam najprej postreže z razlago, da so dinozavri sicer poselili planet, a so zaradi prehladnega podnebja začeli kmalu umirati in zdaj živijo bolj ali manj le še v bližini ekvatorja. Tja se mora odpraviti glavna junakinja, nekdanja pripadnica posebnih sil Zora Bennett, ko jo najame sumljivi farmacevtski milijarder Krebs, da bi s pomočjo paleontologa dr. Loomisa pridobili vzorce krvi treh največjih še živečih dinozavrov. Zakaj tega ni nihče storil že prej, ni razloženo, kakor tudi ne cel kup drugih vidikov zapleta, ki se pogosto vrti v nelogičnih krogih.

Poglejte napovednik:

Mogočni dinozavri, pogrešljivi ljudje in prestrašeni otroci

Zorina podtalna znanstvena odprava vključuje še kapitana ladje in bivšega specialca Duncana Kincaida s posadko, za katero je že takoj, ko jih spoznamo, jasno, da bo romala neposredno v žrela prazgodovinskih kuščarjev. Vsi so namreč tako površno ustvarjeni liki, da jih pozabimo pred koncem filma, še toliko bolj, ker res ni videti, da bi njihove smrti kakorkoli prizadele Zoro ali Duncana, pa čeprav oba razlagata, kako prebolevata travme zaradi izgube in da so jima bili ti ljudje blizu.

Scarlett Johansson in Jonathan Bailey v glavnih vlogah uspešno prikažeta začudenje nad dinozavri, vendar pa njun odnos ne vključuje romance, le bežno anarhistično in protikapitalistično prebujenje. Foto: Karantanija Cinemas

Ker so filmi, ki imajo v naslovu besedo "Jurski", primarno namenjeni mlajšim gledalcem, morajo imeti tudi nekaj mladih protagonistov, tako da srečamo družino Delgado, ki jadra iz ZDA v Afriko, ko jim morski dinozaver prevrne jadrnico, Duncan pa jih vzame na krov. Kmalu seveda vsi skupaj pristanejo na otoku, kjer so znanstveniki nekoč delali poskuse in z genskim inženiringom ustvarjali nove vrste dinozavrov, kot je denimo mogočni D. rex. Ta je še večji od T. rexa in še bolj nevaren, v njegovi podobi pa ne moremo zgrešiti elementov ksenomorfa iz Osmega potnika in Godzile.

Režiser Gareth Edwards je tako navdušen nad svojim filmom Godzila (2014), da je v tem filmu ponovno uporabil izredno podobno začetno sceno. In ja, v ozadju je s ksenomorfom navdihnjeni dinozaver. Foto: Karantanija Cinemas

Od Godzile do Osmega potnika

Zadnje ni nobeno presenečenje, saj je režiser aktualnega Jurskega sveta Gareth Edwards režiral film Godzila iz leta 2014. S tem filmom in kasnejšimi ( Kreator , Rogue One) se je Edwards dokazal kot mojster vizualnih podob, vendar pa obupen pripovedovalec zgodb, pri čemer je Rogue One izjema, saj je scenarist in producent Tony Gilroy prevzel dodelave in korenito spremenil film (posledično je tudi Gilroy avtor na Rogue One vezane serije Andor ). Pri Preporodu ni bilo nikogar, ki bi to storil, obenem pa film tudi ne uspe izstopati vizualno, saj je nemogoče nadgraditi učinek, ki so ga imeli dinozavri, ko jih je Steven Spielberg leta 1993 prvič pokazal v Jurskem parku.

Mahershala Ali je zmeraj odličen igralec, a ob tem scenariju ne dobi priložnosti, da bi izkazal širok nabor čustev. Vseeno pa veliko kriči na dinozavre. Foto: Karantanija Cinemas

Edwards je bil takrat najstnik in film je očitno na njemu pustil večji pečat kot Godzila ali Vojna zvezd, saj ostane znotraj šablon predhodnikov in z izjemo mutiranega dinozavra niti ne poskuša pokazati karkoli novega. Podobno omejena z malikovanjem je Scarlett Johansson, ki se je izdatno potegovala za vlogo Zore, nato pa je tako medla, kot da bi jo skrbelo, da bo zasenčila dinozavre. Mahershala Ali je v vlogi Duncana na avtopilotu, Rupert Friend pa je videti, kot da je lik Krebsa površna kopija zlobnega menedžerja iz Osmega potnika 2.

Scena z ogromnimi titanozavri pokaže, kdo so glavni zvezdniki – ogromni kuščarji in ne drobni ljudje, ki jih vidimo desno spodaj. Foto: Karantanija Cinemas

Film ni brez pozitivnih vidikov. Dinozavri so še zmeraj impresivni, ne glede na to, kako pogosto junaki v filmu razlagajo, da ljudem ni mar zanje (kar je morda metafora za film in kino, ampak nisem prepričan, če lahko avtorjem res pripišemo toliko ustvarjalnosti). Edwards mestoma izkoristi svoje korenine iz grozljivk za gradnjo napetosti, a po drugi strani tudi pokvari ta vtis, ko uvede še kake druge elemente grozljivk, denimo docela neumne odločitve likov in nepričakovane preobrate, ki imajo smisel zgolj zaradi te predhodne samomorilske neumnosti.

Scena z napadom morskih dinozavrov je lepo posneta in napeta, a deluje zgolj zato, ker človeški liki ves čas sprejemajo le najbolj neumne in neučinkovite odločitve. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Jurski svet: Preporod vreden ogleda?

Če so vam ali vašim otrokom pri srcu dinozavri, potem si boste to poletje ta film skoraj zagotovo ogledali, ne glede na zgodbo, sporočilnost ali izvedbo. Kot omenjeno, so dinozavri še zmeraj impresivni in so glavni zvezdniki filma ne glede na vse preostalo. In čeprav ni nobenega dvoma, da bomo v prihodnje videli še več filmov Jurskega sveta, pa ni nujno, da se bo vrnil katerikoli od teh likov ali režiser.

Jurski svet: Preporod (Jurassic World: Rebirth)



Režija: Gareth Edwards

Igrajo: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Ed Skrein, Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo

Žanr: Pustolovščina

Dolžina: 134 minut Gareth EdwardsScarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Ed Skrein, Jonathan Bailey, Manuel Garcia-RulfoPustolovščina134 minut

Preberite še: