Kako izuriti svojega zmaja: niso ga pokvarili

Kako izuriti svojega zmaja je igrana priredba istoimenskega animiranega filma iz 2010. Zgodba je identična, vizualna podoba pa zaradi igranih vidikov izgubi nekaj igrivosti pri scenografiji in človeških likih, vendar zmaji – predvsem pa Brezzobi – ostajajo prav ista kombinacija nevarnosti in prikupnosti.

Nostalgija je že dolga leta eno najmočnejših orodij filmskih studiev, a zdaj je čas za spremembo. Ne, to ne pomeni manj filmov, ki brenkajo na strune lepih otroških spominov, temveč menjavo generacij. Če so nenehna nadaljevanja in serije iz sveta Vojne zvezd in Jurskega parka v kino in pred zaslone v prvi vrsti vlekle generacijo X, pa smo v tem trenutku priča prvemu vrhuncu milenijske nostalgije.

Zanimivo je z njim tesno povezan režiser in scenarist Dean DuBlois, ki je z aktualnim Kako izuriti svojega zmaja posnel celovečerni igrani prvenec – pred tem je bil namreč podpisan pod vsemi tremi animiranimi filmi Kako izuriti svojega zmaja in izvirnim Lili in Žverca, ki ga ravnokar lahko prav tako ujamemo v kinu v igrani predelavi. In oba filma sta ravno tako odlična kot njuna animirana predhodnika, čeprav sta zaradi zvestobe originalu tudi povsem nepotrebna.

Brezzobi in Viki se vračata v igranem filmu. Foto: Karantanija Cinemas

Preizkušena formula še zmeraj deluje

Kako izuriti svojega zmaja nas popelje na otok zmajev, kjer živijo Vikingi, ki se že generacije borijo proti zmajem. Vodi jih Stoik Silni v podobi Gerarda Butlerja, edinega igralca, ki je prestal prehod iz animiranega filma v igranega. A to je zgodba o njegovem sinu Vikiju, ki je obupen v boju z zmaji, a ima skrivno orožje, no pravzaprav dve. Prvo je nekakšen top za izstreljevanje mrež s katerim ujame Brezzobega, drugo pa sočutje do zmajev, ki mu omogoči splesti prijateljstvo z njimi in razrešiti osnovni konflikt otoka.

A saj vse to že veste. Vsi trije animirani filmi Kako izuriti svojega zmaja so bili pri vrhu lestvic najbolj gledanih – in v Sloveniji še višje kot globalno. V petnajstih letih od premiere prvega filma so jih videle in oboževale generacije otrok in njihovih staršev, tako da zgodba in njen razplet nista nobeno presenečenje. Veliko pomembnejša je vizualna podoba, saj je bistvo takšne predelave, da spominja na izvirnik in hkrati ponudi nekaj več. Kar mu tudi uspe.

Tudi v igranem filmu so zmaji še zmeraj animirani. Foto: Karantanija Cinemas

Tisto nekaj več

Posebni učinki so vsekakor na visoki ravni, sploh med scenami vratolomne ježe zmaja, igralska zasedba pa tudi odlično opravi svoje delo. Ustvarjalci so za glavni vlogi mladih Vikingov Vikija in Astrid uspeli najti igralca, ki nista le podobna svojima animiranima predhodnikoma, temveč se izkažeta tudi igralsko. Edina težava pri njuni podobi so lasje, saj sta v scenah z veliko digitalnih učinkov (tj. zmajev) njuni pričeski videti nenaravno. Pri večini Vikingov to velja tudi za košate brade.

Julian Dennison (levo) je po Lovu na divjaka, Deadpoolu 2 in Godzila proti Kongu svoji zbirki dodal še eno veliko uspešnico, medtem ko se Mason Thames odlično izkaže v glavni vlogi Vikija. Foto: Karantanija Cinemas

Pri predelavah relativno nedavnih filmov se zmeraj pojavi vprašanje, ali je to smiselno. Iz stališča želje po novih zgodbah, ki si jo delijo tako avtorji kot gledalci, je odgovor seveda negativen. Razlog za vse te predelave je nesposobnost trženjskih oddelkov filmskih studiev, ki raje izberejo lažjo pot oglaševanja prepoznavnih vsebin. A samo zato, ker ta trend napaja čisti kapitalizem (v tandemu z lenobo oziroma nesposobnostjo višjih ešalonov korporativnih struktur), ne pomeni, da so filmi kot je Kako izuriti svojega zmaja slabi.

Nevarno za ovce

Če si poskušamo film ogledati neodvisno od izvirnika, ima ravno tako navdušujočo zgodbo o pogumu, prijateljstvu, borbenosti, prednostih uporabe možganov in empatije pred silo, ljubezni, družini in pa seveda zmajih. Tudi če ga primerjamo z izvirnikom, ima nov film precej za ponuditi, saj so akcijske scene v igrani različici še bolj osupljive, čeprav po drugi strani prav zaradi tega ne zmore doseči enakih ravni humorja in šarma – tako se mora denimo izogniti prikazu, kako zmaji kradejo ovce, medtem ko te šokirano blejajo, saj bi bilo v tej bolj realistični različici to videti kruto in krvavo.

Nico Parker je hči zvezdnice Thandiwe Newton (Westworld, Solo, Rokenroler), a se kot Astrid povsem postavi na svoje noge. Foto: Karantanija Cinemas

Humor je pri tej filmski seriji zmeraj močno prisoten, a glavni adut je pustolovska narava, občutek nevarnosti in golo navdušenje nad zmajsko ježo, kar so vidiki filma, ki jih igrana predelava še potencira. In potem je tukaj glavni junak – ne Viki, temveč Brezzobi. Gibanje in vedenje črnega zmaja je bilo zasnovano na kužku in čeprav je v povsem animiranemu svetu lažje združiti elemente pasje prikupnosti z njegovo surovo napadalnostjo, igrana različica tukaj nič kaj ne zaostaja.

Ali je film Kako izuriti svojega zmaja vreden ogleda?

Če imate majhne otroke, se ogledu najbrž ne boste mogli izogniti. Če imate dobre spomine na izvirnik in vas skrbi, da bi ga igrana različica pokvarila, ste lahko brez skrbi. Morda film ni posebej izviren, je pa dovolj zvest prvemu filmu, da se lahko veselimo nadaljevanja, ki ga seveda že snemajo.

Zmajska bitka, ki se je ne bi sramovali niti v Igri prestolov. Foto: Karantanija Cinemas

Kako izuriti svojega zmaja (How to Train Your Dragon)



Režija: Dan DeBlois

Igrajo: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Peter Serafinowicz, Murray MacArthur, Bronwny James.

Žanr: Pustolovščina

Dolžina: 125 minut Dan DeBloisMason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Peter Serafinowicz, Murray MacArthur, Bronwny James.Pustolovščina125 minut

