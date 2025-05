Serija filmov Misija: Nemogoče se je pred skoraj tremi desetletji začela kot alternativa Jamesu Bondu, a z nekoliko več akcije in bolj smelimi režiserskimi pečati, nato pa je pod režijsko taktirko Christopherja McQuarrieja postala poligon za vse bolj drzne kaskaderske podvige glavnega igralca Toma Cruisa. To še posebej velja za aktualni film, ki sklene zgodbo iz predlanskega Maščevanja , ob tem pa da Cruisu priložnost, da pleza po krilih starega dvokrilca, se globoko potaplja in predvsem veliko teče.

Poglejte napovednik:

Ko smo se v prejšnjem filmu poslovili od Ethana Hunta in njegove ekipe, so še ti zmeraj delovali izven zakona in imeli skrivnostni ključ, ki omogoča dostop do izvirne kode nevarne umetne inteligence, imenovane Entiteta. Zadnje maščevanje se nadaljuje kmalu po tem, ko je Luther že razvil programsko kodo, ki bi lahko ustavila Entiteto, zaradi česar postane tarča napadalcev in mora razorožiti atomsko bombo, nastavljeno pod Londonom. To je le prva tovrstna bomba, ki jo srečamo v tem filmu, kjer so vsi nenehno pod časovnim pritiskom, saj Entiteta postopoma prevzema jedrske sisteme in se pripravlja na uničenje človeštva.

Celotna terenska ekipa to pot ni postala opazna, sploh Pom Klementieff kot Paris je po prvi, izjemni pretepaški sceni kar preveč v ozadju. Foto: Karantanija Cinemas

Boljše je brez poglabljanja v podrobnosti

Podrobnosti in smisla tega konflikta nikoli ne razložijo, a tako kot pri večini akcijskih filmov tudi tukaj velja, da je užitek ob ogledu boljši, če se vanje ne poglabljamo. Vseeno je težko požreti nekaj ključnih lukenj v zgodbi in logiki, predvsem pa funkcijo in dejanja sekundarnega antagonista Gabriela, ki je v prejšnjem filmu delal po naročilu Entitete, v tem pa je padel v nemilost in ravna na svojo roko – a njegova dejanja nimajo smisla, na voljo pa ima očitno še zmeraj neomejene vire. Po drugi strani je njegova vključitev razumljiva, saj je breztelesna Entiteta na vizualni ravni dolgočasen nasprotnik.

Ne glede na to, kako dramatična je osvetlitev, je Esai Morales prešibek igralec, da bi lahko pariral Cruisu. No, vsaj to mu je skupno z njegovim likom Gabrielom. Foto: Karantanija Cinemas

In filmi iz serije Misija: Nemogoče res ne morejo biti dolgočasni. To velja za tudi za Zadnje maščevanje, ki gledalca popelje na divjo vožnjo po vsem svetu, od Evrope, do ZDA, od Arktike do Južne Afrike, medtem ko Ethan in ekipa izvajajo svoj drzni načrt, da bi rešili človeštvo. Pri tem pa jim vlade, vohunske agencije in vojske izmenično pomagajo in jim stojijo nasproti. Načrt je zapleten in občasno – tako kot Entiteta in Gabriel – slabo domišljen, a gledalca skozi ves film drži v napetosti.

Absurd Hitrih in drznih – a brez humorja

To pa ne velja za akcijske scene, ki so pogosto predolge in za korak ali dva pretirane. Še predvsem sta taki obe največji akcijski sceni; prebijanje skozi potopljeno podmornico in akrobatski podvig/dvoboj na dvokrilnih letalih, ki sta oba izpostavljena v napovednikih. Pri tem Cruisu ne moremo očitati drznosti ter neverjetne fizične in mentalne pripravljenosti, ravno tako kot režiserju McQuarrieju ne moremo očitati občutka za postavitev in snemanje tovrstnih scen. Vse je videti res spektakularno, a se scene tako dolgo stopnjujejo, da dosežejo raven absurda iz Hitrih in drznih, ne da bi ujele tudi njihov humor.

Potapljanje v potopljeno podmornico, polno jedrskih bomb, ki leži na dnu Arktičnega morja, tik ob previsu. Foto: Karantanija Cinemas

Cruisu se pridružita Ving Rhames in Simon Pegg, ki sta z njim že mnogo filmov ter poskrbita za nekaj humorja in srčnosti, glavno žensko vlogo ima tudi tokrat Hayley Atwell, ki se odreže odlično. Antagonista Gabriela upodobi Esai Morales, ki nima niti slučajno dovolj karizme za to vlogo, vendar tega ni mogoče trditi za izredno solidne stranske igralce, vključno s Pom Klementieff v vlogi Paris, Henryja Czernyja kot direktorja Cie Kittridga, Hannah Waddingham kot admiralke Neely in Shee Whighama kot agenta Briggsa. Med vsemi sicer daleč najbolj izstopa Tramell Tillman, ki smo ga nazadnje videli v seriji Severance, tukaj pa igra kapetana podmornice.

Akcijske scene so res spektakularne, a trajajo predolgo. Foto: Karantanija Cinemas

Ker naj bi bila to zadnja Misija: Nemogoče, se film pokloni vsem predhodnikom, tudi z navezavami na tiste zgodbe, in pripravi še nekaj tovrstnih presenečenj. Vseeno preveč časa porabi za številne prebliske, ki naj bi dodali čustveni vpliv, a pogosto preveč ustavijo tempo. Za filmofile bodo še bolj moteče izposojene scene iz nekaterih kultnih akcijskih filmov (Lov na Rdeči oktober, Duh v školjki, Brezno), saj so ravno dovolj drugačne, da jih težko označimo za poklone.

Ving Rhames kot Luthor je edini zmožen premagati Entiteto. Toda za kakšno ceno? Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Misija: Nemogoče – Zadnji obračun vreden ogleda?

Oboževalci akcijskih filmov, ki cenijo spektakel, bodo najbrž navdušeni nad najverjetneje zadnjo Misijo: Nemogoče, saj film ponudi res veliko vsega. Po drugi strani bodo verjetno nekoliko razočarani gledalci, ki so v prejšnjih filmih cenili zgodbo, zaplet in like, saj novi film ne doseže vrhuncev, torej prvega filma iz leta 1996, ki ga je režiral Brian De Palma, četrtega (Protokol duh, 2011) v režiji Brada Brida in šestega (Izpad, 2018), ki ga je že posnel McQuarrie. A brez skrbi, Cruise in McQuarrie že pripravljata dva nova akcijska filma, enega vojnega in drugega gangsterskega, v katerih bosta nedvomno poskušala še preseči Misijo: Nemogoče. In to še preden se bo Cruise odpravil posnet prvi film v vesolju.

Misija: Nemogoče – Zadnje maščevanje (Mission: Impossible – The Final Reckoning)



Režija: Christopher McQuarrie

Igrajo: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Hannah Waddingham, Shea Whigham, Tramell Tillman, Nick Offerman, Holt McCallany, Mark Gatiss

Žanr: akcijski

