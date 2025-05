Osnovni žanr Brez povratka je grozljivka, natančneje klalnik, v katerem je neustavljivi morilec zares dobesedno neustavljiv, saj je to Smrt. Na začetku vsakega filma eden od junakov doživi videnje, ki mu pokaže, da se bo zgodila nesreča, nato pa uspe v zadnjem trenutku rešiti nekaj ljudi. A tudi tem ni usojeno živeti, saj vsi prej ali slej – in v pravem vrstnem redu – umrejo v sumljivih nesrečah, ki jih povzročijo naključne stvari.

Restavracija na nebu – v plamenih

Tako je že hitro po začetku filma jasno, da jo bodo junaki skupili (vsaj večina), in gledalci se navadimo pozorno iskati znamenja, ko se določne stvari poklopijo – ko pod trampolin padejo grablje, ko v kozarcu, polnem ledu, pristane kos ostrega stekla, ko se razlije vnetljivo infekcijsko sredstvo in tako naprej. Čeprav slutimo, kako se bo "nesreča" odvila, nas ti filmi uspejo zmeraj znova presenetiti – in Nasledstvo je pri tem še boljše od večine.

Človek stoji nasmejan sredi ceste in ne vidi kombija, ki drvi proti njemu z desne. Gre za katerega od mnogih lažnih nastavkov ali bo tokrat zares počilo? Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zgodba se začne v šestdesetih, ko gre mlada Iris na prav poseben zmenek s svojim fantom na otvoritev restavracije na vrhu imenitnega razglednega stolpa. Kmalu začnemo videvati znamenja in tudi Iris je nelagodno, ko se začne prav zares spektakularno vse krušiti in rušiti. A ni edina s to vizijo – desetletja kasneje jo ima tudi njena vnukinja Stefani in tako ugotovi, da Smrt prihaja ponjo oziroma po njeno celotno družino.

Iris je namreč vsa ta leta pozorno spremljala znamenja in skrbela, da je ostala varna, čeprav so vsi – vključno z njenima otrokoma – zdaj prepričani, da se ji je zmešalo. Seveda se ji ni, a Iris to s težavo končno dokaže Stefani, ki nato prevzame skrb za varovanje družine – in pri tem docela pogori.

Pri teh nesrečah se nikoli ne zalomi samo ena stvar: poleg razpokanih tal, razbitega okna in razmajane konstrukcije dobimo tudi požar. Da o koncertnem klavirju niti ne govorimo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Blaga navezava na prejšnje filme

Glavni čar filmov Brez povratka so spektakularne smrti in dolge priprave nanje. V Nasledstvu je tega veliko, od začetne scene v restavraciji na nebu do mojstra tetovaže, ki smo ga (res samo delno) videli že v prvem napovedniku, in vse do končnega obračuna, ki je tako pretiran, da ostane z gledalci še po odhodu iz kinodvorane. Sploh oboževalcem prejšnjih filmov, ker je poln drobnih (in kolosalnih) poklonov.

Brez povratka: Nasledstvo je tudi poslednji film zdaj že pokojne legende grozljivk Tonyja Todda, ki se je pojavil v vseh filmih kot skrivnostni patolog, ki je zmeraj poznal nekaj ozadja teh smrti. V novem filmu izvemo njegovo povezavo s celotno serijo filmov in ta se izkaže za lep poklon zvezdniku Candymana, Alkatraza in Vrana. Preostanek zasedbe ni posebej dober, izjema je le Brec Bassinger v vlogi mlade Iris.

Mislite, da se bo tresenje avtomata z zataknjeno sladkarijo dobro izteklo? Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Brez povratka: Nasledstvo vreden ogleda?

Film bo nedvomno navdušil ljubitelje prejšnjih delov Brez povratka in drugih klalnikov, saj je treba priznati, da krvi in grozljivih ter inovativnih načinov smrti tukaj res ne manjka. Pri tem je pohvalno, da film obdrži to neko, recimo temu humorno plat, ki jo je moč najti v nepričakovanih preobratih, zgrajenih na podobnih pripovednih strukturah, kot so šale. Tako dobimo film, ki ima sicer neverjetno veliko trupel, ne pusti pa občutkov sadizma ali tiste zamolkle groze, ki bi nam kratila spanec.

Dame in gospodje, Tony Todd se je poslovil. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Brez povratka: Nasledstvo (Final Destination: Bloodlines)



Režija: Zach Lipovsky in Adam B. Stein

Igrajo: Brec Bassinger, Kaitlyn Santa Juana, Tony Todd, Richard Harmon, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Teo Briones, April Telek

Žanr: grozljivka

Dolžina: 110 minut Zach Lipovsky in Adam B. SteinBrec Bassinger, Kaitlyn Santa Juana, Tony Todd, Richard Harmon, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Teo Briones, April Telekgrozljivka110 minut

