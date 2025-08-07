Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
22.25

Neja Filipič Nika Glojnarič Beograd

Četrtek, 7. 8. 2025, 22.25

57 minut

Nika Glojnarič druga, Neja Filipič tretja v Beogradu

Nika glojnarič | Nika Glojnarič je v Beogradu v teku na 100 m ovire zasedla drugo mesto. | Foto Guliverimage

Nika Glojnarič je v Beogradu v teku na 100 m ovire zasedla drugo mesto.

Foto: Guliverimage

Brežičanka Nika Glojnarič je na atletskem mitingu bronaste serije Svetovne atletike v Beogradu teku na 100 m ovire zasedla drugo mesto s časom 13,07 sekunde (-0,2 m/s). Z 12,90 je zmagala Irka Sarah Lavin, četrta na letošnjem dvoranskem EP. Neja Filipič iz ljubljanskega Žaka je bila tretja v troskoku s 13,64 metra.

"Danes smo imele veliko spremenljivega vetra v prsi in res neugodne pogoje. Dve tekmovalki sta si poškodovali biceps, res je bilo težko točno zadeti odrivno desko. Zato sem se več ukvarjala s samim zaletom in ne toliko s tehniko," je povedala Filipič.

Največjo daljavo je dosegla v predzadnji, peti seriji, V troskoku nobena tekmovalka ni preskočila 14 m, zmagala je lanska nemška prvakinja in letošnja podprvakinja Kira Wittmann (13,87) pred Turkinjo Tugba Danismaz (13,73 m), evropsko podprvakinjo in dvoransko prvakinjo na stari celini leta 2023.

Jakob Filip Demšar, tretji slovenski predstavnik na startni listi v srbski prestolnico, ni nastopil na 100 m ovire.

