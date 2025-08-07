Nika Glojnarič druga, Neja Filipič tretja v Beogradu

Brežičanka Nika Glojnarič je na atletskem mitingu bronaste serije Svetovne atletike v Beogradu teku na 100 m ovire zasedla drugo mesto s časom 13,07 sekunde (-0,2 m/s). Z 12,90 je zmagala Irka Sarah Lavin, četrta na letošnjem dvoranskem EP. Neja Filipič iz ljubljanskega Žaka je bila tretja v troskoku s 13,64 metra.

"Danes smo imele veliko spremenljivega vetra v prsi in res neugodne pogoje. Dve tekmovalki sta si poškodovali biceps, res je bilo težko točno zadeti odrivno desko. Zato sem se več ukvarjala s samim zaletom in ne toliko s tehniko," je povedala Filipič.

Največjo daljavo je dosegla v predzadnji, peti seriji, V troskoku nobena tekmovalka ni preskočila 14 m, zmagala je lanska nemška prvakinja in letošnja podprvakinja Kira Wittmann (13,87) pred Turkinjo Tugba Danismaz (13,73 m), evropsko podprvakinjo in dvoransko prvakinjo na stari celini leta 2023.

Jakob Filip Demšar, tretji slovenski predstavnik na startni listi v srbski prestolnico, ni nastopil na 100 m ovire.

