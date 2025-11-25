Srbija ostala brez surove nafte, Vučić izredno nagovoril državljane

Energetska kriza v Srbiji je danes dosegla vrhunec. Rafinerija nafte v Pančevu, edina tovrstna v državi, je prenehala obratovati, potem ko je Srbija ostala brez surove nafte. Predsednik Aleksandar Vučić je dopoldne državljanom priznal, da se država sooča z velikimi težavami.

Do zaustavitve rafinerije v Pančevu prihaja zaradi ameriških sankcij proti srbskemu energetskemu velikanu Naftni industriji Srbije (NIS), ki so začele veljati oktobra in onemogočile dotok surove nafte po Jadranskem naftovodu (Janaf). Srbija je poskušala kupiti čas s sprostitvijo 84 tisoč ton nafte iz državnih rezerv, a je ta zaloga zadoščala le za nekaj tednov delovanja.

Vučić: Imamo še nekaj dni za rešitev

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v današnjem izrednem nagovoru državljanom dejal: "Danes se obračam na vas, ker se soočamo z velikimi težavami," je v uvodu dejal Vučić in poudaril, da želi ljudem povedati resnico.

Potrdil je, da se rafinerija nahaja v režimu t.i. "tople cirkulacije”, kar pomeni, da ni popolnoma ugasnjena, a je proizvodnja ustavljena. Topla cirkulacija je izraz, ki se uporablja, kadar določena količina surovine kroži skozi sistem, da se ohrani funkcionalnost sistema.

"Imamo še štiri dni, da preprečimo popolno zaustavitev rafinerije, če ne dobimo licence od Urada za nadzor tujega premoženja pri ameriškem finančnem ministrstvu (OFAC). Smo v tihem obratovanju, a brez dotoka nafte ne moremo ničesar proizvajati," je dejal Vučić in dodal, da Srbija intenzivno išče rešitev prek pogajanj z arabskimi in evropskimi partnerji glede spremembe lastništva NIS. Državni uradniki so sicer že pred časom ocenili, da bo nafte za nemoteno delovanje rafinerije dovolj do 25. novembra.

Rafinerija v novem režimu po Vučićević besedah lahko deluje do sobote. "NIS je že začel porabljati svoje operativne rezerve, največji del pa jih bo porabil med 28. in 29. novembrom ter 1. decembrom," je še dejal.

Poudaril je, da bo, če do sobote prek Janafa nafta ne bo pritekla, podjetju NIS ostalo približno 55 tisoč ton dizla in okoli 50 tisoč ton bencina, kar je po njegovih besedah dovolj za maloprodajno mrežo do 28. decembra. "Po naši oceni bo takrat primanjkovalo približno 50 tisoč ton dizla. Država je pripravljena takoj poseči v ta proces, da ne bi prišlo do kakršnihkoli pomanjkanj. Kot država imamo 184 tisoč ton dizla. Takoj ga bomo dali na voljo vsem veletrgovcem," je še pojasnil.

Prizadeto bo celotno življenje v Srbiji

Vučić je priznal, da če ZDA zavrnejo izdajo licence, bo ogroženo delovanje zdravstvenega sistema, predvsem nujnih služb, za katere so sicer po njegovih zagotovilih poskrbeli, da bodo vsaj do 15. januarja delovale brez težav. Ogrožena bo tudi oskrba vseh trgovskih verig in oskrba z osnovnimi živili. "Ne gre le za nafto in naftne derivate, ampak za celotno življenje v Srbiji. Gre tudi za proizvodnjo električne energije," pravi srbski predsednik.

Predsednik je opozoril tudi na gospodarske posledice. "Če rafinerija stoji mesec dni, to vpliva na padec bruto domačega proizvoda (BDP), na plače, na pokojnine, na vse ljudi. To morajo državljani vedeti," je dejal Vučić.

Ponovil je, da je gre za posledice njihove odločitve, da ne bodo uvedli sankcij proti Rusiji. "Sankcije na najbolj brutalen način vplivajo na življenja srbskih državljanov," je opozoril.

Kaj sledi?

Uvoz goriva iz regije: Srbija bo morala sto odstotkov naftnih derivatov uvažati iz Madžarske, Romunije, Bolgarije in Severne Makedonije, kar bo povzročilo logistične izzive in verjetno povišanje cen goriva za od 10 do 30 odstotkov.

Pogajanja o lastništvu NIS – ameriški rok za izstop ruskih delničarjev je februar 2026. Vučić je napovedal, da je pripravljen na kompromis, a zavrača nacionalizacijo. "Nikoli nikomur nisem ničesar odvzel, a moramo najti rešitev," je dejal. Po neuradnih informacijah je najresnejši potencialni kupec podjetje Adnoc iz Združenih arabskih emiratov.

Možna konzervacija rafinerije: Strokovnjaki menijo, da bi ob ustavitvi in pravilni konzervaciji rafinerijo lahko znova zagnali brez velikih stroškov, ko bo na voljo surova nafta.

Zakaj je Pančevo ključno?

Rafinerija Pančevo predela več kot 70 odstotkov naftnih derivatov za srbski trg in ima kapaciteto 4,8 milijona ton letno. Od nje je neposredno odvisnih 13.500 zaposlenih, posredno pa več kot 20 tisoč družin. Brez nje Srbija pokriva le petino potreb iz domače proizvodnje, preostalo je odvisno od uvoza.