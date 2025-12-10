Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v torek predlagal, da Evropska unija med svoje članice hkrati sprejme vse države kandidatke z Zahodnega Balkana. To idejo bo predstavil danes zvečer v Bruslju. Srbija v preteklem letu ni napredovala na evropski poti, Albanija in Črna gora pa sta po drugi strani močno pospešili približevanje.

"Če sprejmete eno, dve ali tri od nas – kaj bo potem s preostalimi? Kako se bomo s tem spopadli? Kako bomo rešili vsa odprta vprašanja?" je Vučić po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug izjavil na gospodarskem forumu Beltalks v Beogradu.

"Vsi se bodo počutili bolje"

Kot je še povedal, ve, da vsi govorijo o usklajenosti, vendar pa po njegovih ocenah tu ne gre samo za prihodnost regije, temveč za prihodnost Evrope. "Če želi kdo razumeti geopolitiko, je to edina stvar, ki jo lahko EU stori: sprejme nas vse skupaj, brez meja med nami. Srbi se bodo počutili bolje, Bošnjaki se bodo počutili bolje, Albanci se bodo počutili bolje," je dodal.

To idejo bo, kot je povedal, predstavil predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi in predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen danes zvečer na delovni večerji v Bruslju.

Na Vučićev predlog je sicer že v torek na družbenem omrežju X odgovoril črnogorski premier Milojko Spajić. Strinjal se je, da bi EU morala biti končni cilj za celoten Zahodni Balkan, a da jih bo Črna gora tam čakala že leta 2028. "Navijamo, da res pohitite in pospešite preostale kandidate iz okolice," je dodal.

Najbližje članstvu Črna gora

Črna gora je med šesterico držav Zahodnega Balkana najbližje članstvu v EU. Pristopna pogajanja želi končati do konca prihodnjega leta. Tik za njo je Albanija, ki je prejšnji mesec odprla še zadnjega od skupno šestih sklopov pogajalskih poglavij, pristopna pogajanja pa želi skleniti do konca leta 2027. Evropska komisija ocenjuje, da lahko to obema uspe, če bosta ohranili hitrost sprejemanja potrebnih reform.

Srbija v zadnjih treh letih in pol medtem ni odprla nobenega novega pogajalskega poglavja. Izvajanje reform, potrebnih za pridružitev EU, se je v zadnjem letu po ocenah Bruslja bistveno upočasnilo, na področju svobode izražanja je nazadovala, prav tako še vedno ni uskladila svoje zunanje politike z evropsko.

Tudi Severna Makedonija, BiH in Kosovo v zadnjem letu niso naredile bistvenega napredka na poti v Unijo.

Skopje mora pred začetkom vsebinskih pogajanj dopolniti ustavo in vanjo vpisati bolgarsko manjšino, BiH še čaka na uradni začetek pristopnih pogajanj, za kar sta ključna pravosodna reforma in imenovanje glavnega pogajalca v pristopnih pogajanjih, Kosovo pa ostaja edina država Zahodnega Balkana, ki še nima statusa kandidatke za članstvo.