Fajon v ZN podprla širitev EU na države Zahodnega Balkana

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na srečanju skupine držav Prijatelji Zahodnega Balkana poudarila, da si Slovenija prizadeva za čim hitrejšo širitev EU, vendar pa pospešitev procesa ne sme znižati standardov za priključitev novih držav.

Zunanja ministrica se je danes v New Yorku ob robu 80. zasedanja Generalne skupščine ZN udeležila tudi srečanja neformalne skupine 3G, ki združuje 30 manjših in srednje velikih držav. Ustanovljena je bila leta 2009 na pobudo Singapurja za prispevek k dialogu in krepitvi multilateralizma, ki je za tovrstne države izjemnega pomena.

Ob tej priložnosti je opravila tudi bilateralno srečanje s singapurskim kolegom Vivianom Balakrishnanom, pri čemer se je zavzela za oživitev delovanja Zelene skupine držav za okrepitev sodelovanja na področju okolja, podnebja, zdravja, vode in novih tehnologij.

Ministrico danes čakajo še bilateralno srečanje s pakistanskim kolegom Mohamedom Išakom Darom, udeležba na zasedanju Globalnega zavezništva za rešitev dveh držav, ki ga gostijo EU, Norveška in Savdska Arabija, sprejem za slovensko skupnost v ZDA in transatlantska večerja ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia.

V nadaljevanju programa pa ministrstvo med drugim poudarja srečanje neformalne ministrske mreže za Mednarodno kazensko sodišče (ICC), kjer bodo govorili tudi o ameriških sankcijah proti mednarodnim sodnikom, med katerimi je tudi Slovenka Beti Hohler. Ministrica bo v četrtek gostila še večerjo za zunanje ministrice držav, ki se udeležujejo 80. zasedanja Generalne skupščine ZN.