Fajon: Sporočilo konference o rešitvi dveh držav s priznanji Palestine odmevalo po svetu

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v torek dejala, da je bila ponedeljkova konferenca o rešitvi dveh držav dobra, ker so številne države priznale Palestino kot neodvisno in suvereno državo, sporočilo pa je po svetu odmevalo. Vendar je za zdaj ključnega pomena takojšnje premirje v Gazi, je še povedala slovenskim dopisnikom.

"Pozivi za mir se vrstijo z vseh strani, narašča pritisk tako svetovnih vlad kot svetovne javnosti, da se ta morija konča. Vrstijo se tudi obsodbe izraelske vlade zaradi nasilja na Zahodnem bregu, zaradi nedopustne lakote, stradanja civilistov, razseljevanja. Srečala sem se z zdravniki iz Gaze, ki so še poleti delali tam v bolnišnicah, in moram reči, da ostaneš brez besed. Težko je, ko spoznaš, da je celotna mednarodna skupnost padla na testu humanosti," je dejala Tanja Fajon.

"Upam, da bomo sposobni nadaljevati pritisk na izraelsko vlado tudi s sankcijami na ravni EU, o čemer se pogovarjamo. Slovenija je te sankcije uvedla bilateralno, nekatere države pa napovedujejo podobne ukrepe," je dodala.

Ne dovolite, da prihodnost 🇮🇱 opredeljujeta terorizem & nasilje.



Ne dovolite, da prihodnost 🇵🇸 določata okupacija & kršitve človekovih pravic.



Ne dovolite, da našo skupno prihodnost zaznamuje madež genocida v #Gaza.



Ukrepajmo zdaj.



– MZZ @tfajon 🇸🇮 v Varnostnem svetu #OZN. pic.twitter.com/cTMjNyqb9R — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) September 23, 2025

Fajon: Izraelska vlada izvaja genocid v Gazi

Na vprašanje, ali je uradno stališče Slovenije, da Izrael v Gazi izvaja genocid nad Palestinci, je ministrica odgovorila, da je njeno osebno mnenje takšno.

"Moje osebno mnenje je, da izraelska vlada izvaja genocid v Gazi. Večkrat sem to povedala, tako da mislim, da ni treba biti pravnik, da to vidiš," je nadaljevala in omenila nedavno mnenje neodvisne preiskovalne komisije ZN, ki je podala takšno oceno kot tudi oceno, da v Gazi uradno vlada lakota.

"Vse to so točke preloma in ves čas pozivam tudi preostale kolege v mednarodni skupnosti, da je čas za ukrepanje zdaj in da je čas za končanje vojne. Strinjam se z vsemi, ki pravijo, da izraelska vlada v Gazi izvaja genocid in naša moralna odgovornost je, da to zaustavimo ter da zaustavimo druge vojne. To je nenazadnje odgovornost vseh, ki sedimo v tej organizaciji ZN, posebej v letu, ko praznujemo 80. obletnico," je dejala.

Slovenija na pravi strani zgodovine

Spomnila je, da je Slovenija v prepričanju, da je na pravi strani zgodovine, Palestino lani priznala. Prav je, da temu zgledu sledijo tudi druge države.

"Čeprav nekateri ocenjujejo, da gre za simbolno dejanje, danes več kot 150 držav vsega sveta priznava Palestino kot suvereno in neodvisno državo. Imamo tudi z veliko večino sprejeto newyorško deklaracijo, ki v zelo konkretnih korakih začrtuje pot mirnega sobivanja Izraelcev in Palestincev z ramo ob rami," je dodala.

Fajon prijetno presenečena nad Donaldom Trumpom

Ministrica je bila tudi prijetno presenečena nad torkovim sporočilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu in izrazila upanje, da bo nadaljeval prizadevanja za konec vojne v Ukrajini.

Trump je v torek objavil, da lahko Ukrajina dobi nazaj vse ozemlje, ki ga je izgubila po ruski invaziji, prav tako pa je novinarjem povedal, da lahko članice zveze Nato sestrelijo ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor.

"Njegova sporočila so bila izjemno močna. Ne le pozivi k miru in politični rešitvi, k dialogu, ampak k znatnemu zaostrovanju politike do Moskve, če do miru ne pride, in pa tudi angažmaje znotraj Nata. To sporočilo je močno odmevalo popoldne tudi med ukrajinsko delegacijo in upam, da bo predsednik Trump tu res izkoristil svojo moč in vpliv," je povedala Fajon.

Po mnenju ministrice so ZN edini forum, ki združuje ves svet, in vsi, ki so se na pogorišču druge svetovne vojne podpisali pod Ustanovno listino, so se zavezali k miru in varnosti. "Stališča Slovenije so zelo jasna – mi bomo vztrajali pri spoštovanju mednarodnega prava, Ustanovne listine ZN, politiki miru in dialoga. To je bilo in bo naše ključno sporočilo in je tudi nenazadnje naše poslanstvo v Varnostnem svetu ZN," je dejala.