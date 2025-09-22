Med propalestinskim shodom v Milanu ranjenih več deset policistov

Med propalestinskim shodom v Milanu na severu Italije je danes izbruhnilo nasilje, v katerem je bilo ranjenih okoli 60 policistov, je sporočil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi, ki meni, da je šlo za nameren napad na policijo. Ta je aretirala več kot 12 ljudi.

Nasilje med shodom je že obsodila italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je na omrežju X zapisala, da tovrstno ravnanje ne bo spremenilo življenja ljudi v Gazi.

Matteo Piantedosi pa je dogajanje v Milanu označil za nameren in nasilen napad na policijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Demonstrante je ob tem obtožil, da v luči konfliktov, kot sta rusko-ukrajinski in izraelsko-palestinski, "skušajo izkoristiti splošno občutljivost glede teh vprašanj kot priložnost za izvrševanje nasilnih dejanj".

Splošna stavka v vsej državi

Po vsej Italiji sicer danes poteka splošna stavka, ki so jo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi sklicali sindikati. Ti vlado v Rimu pozivajo k prekinitvi vezi z Izraelom. Prizadet je javni promet, zaprta so pristanišča. Stavka se je začela opolnoči in bo trajala do 23. ure.

Protest vključuje vse sektorje, od javnega do zasebnega potniškega prometa, železnic, pa tudi šole ter javne storitve. V številnih mestih pa so potekale množične demonstracije. V Rimu se je denimo po navedbah organizatorjev protestnega shoda udeležilo sto tisoč ljudi, medtem ko jih je bilo po ocenah policije kakih 20 tisoč.