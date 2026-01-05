Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
10.51

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Maja Kovačič Katra Komar Tinkara Komar Taja Terbovšek Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 10.51

40 minut

Smučarski skoki, svetovni pokal (ž), Beljak

Bo Nika Prevc oblekla rumeno majico?

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Nika Prevc | Nika Prevc je ena glavnih kandidatk za zmago. | Foto Guliverimage

Nika Prevc je ena glavnih kandidatk za zmago.

Foto: Guliverimage

Najboljše smučarke skakalke se bodo danes pomerile v Beljaku, kjer bo na sporedu prva od dveh tekem. Na tekmi bo šest slovenskih skakalk, največ možnosti za uspeh pa ima Nika Prevc. Kvalifikacije bodo na sporedu ob 13. uri, tekma pa ob 14.20.

Vse oči bodo uprte v Niko Prevc, ki je zmagala na turneji dveh večerov. Slovenska skakalka je zaostanek za vodilno v skupnem seštevku Nazomi Marujamo zmanjšala na 36 točk in ima možnost, da danes obleče rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.

Nika Prevc trenutno kaže izjemno formo, potem ko je zmagala tri od zadnjih štirih tekem. Kako se bo odrezala danes?

Od Slovenk se bodo po zaletišču skakalnice spustile še Taja Terbovšek, Tinkara Komar, Katra Komar, Maja Kovačič in Nika Vodan.

Naše skakalke naslednja tekma čaka na Ljubnem.
 

Beljak, kvalifikacije:

Preberite še:

Nika Prevc
Sportal Fis potrdil čudovito novico, Niko Prevc čaka zgodovinski izziv
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc izpostavila, kaj jo je kaznovalo, a se je končalo srečno: Tretjič zapored, super
Luka Dončić
Sportal Leto 2026: Pogačar, Dončić in olimpijske sanje slovenskih zvezdnikov
Maja Kovačič Katra Komar Tinkara Komar Taja Terbovšek Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.