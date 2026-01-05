Bo Nika Prevc oblekla rumeno majico?

Najboljše smučarke skakalke se bodo danes pomerile v Beljaku, kjer bo na sporedu prva od dveh tekem. Na tekmi bo šest slovenskih skakalk, največ možnosti za uspeh pa ima Nika Prevc. Kvalifikacije bodo na sporedu ob 13. uri, tekma pa ob 14.20.

Vse oči bodo uprte v Niko Prevc, ki je zmagala na turneji dveh večerov. Slovenska skakalka je zaostanek za vodilno v skupnem seštevku Nazomi Marujamo zmanjšala na 36 točk in ima možnost, da danes obleče rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.

Nika Prevc trenutno kaže izjemno formo, potem ko je zmagala tri od zadnjih štirih tekem. Kako se bo odrezala danes?

Od Slovenk se bodo po zaletišču skakalnice spustile še Taja Terbovšek, Tinkara Komar, Katra Komar, Maja Kovačič in Nika Vodan.

Naše skakalke naslednja tekma čaka na Ljubnem.



Beljak, kvalifikacije:

