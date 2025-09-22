Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Varnostni svet ZN | Foto Reuters

Foto: Reuters

Slovenija nedvoumno podpira Estonijo, njeno varnost, suverenost in ozemeljsko celovitost, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN zaradi nedavnega vdora ruskih vojaških letal v zračni prostor Estonije dejala predstavnica Slovenije Melita Gabrič. Prisotne je pozvala k obsodbi zadnje ruske eskalacije v zvezi z vojno v Ukrajini.

Izredno zasedanje, ki ga je zahtevala Estonija in ga je podprlo vseh pet evropskih članic Varnostnega sveta, ki so hkrati tudi članice zveze Nato, je bilo že drugo tovrstno v zadnjih desetih dneh, potem ko je Rusija 10. septembra na podoben način z droni vdrla tudi v zračni prostor Poljske.

O incidentu je na kratko z navajanjem uradnih izjav obeh strani poročal pomočnik generalnega sekretarja ZN za Evropo, Srednjo Azijo in Ameriko Miroslav Jenča, priložnost za kritike na račun Rusije pa so poleg članic Varnostnega sveta dobile tudi Estonija, Poljska, Ukrajina, Nemčija, Švedska in EU.

Jenča je navedel, da so 12. septembra trije ruski vojaški lovci 12 minut kršili zračni prostor Estonije med poletom proti Kaliningradu in ignorirali opozorila.

Navedel je tudi druge podobne kršitve, kot sta bila vdora dronov v zračni prostor Poljske 9. in 10. septembra ter vdor drona v Romunijo 13. septembra.

Slovenija ostro nasprotuje nekaznovanosti

Zasedanja na ravni zunanjih ministrov se je namesto ministrice Tanje Fajon, ki je na poti v New York doživela zamudo zaradi nedavnih težav z mednarodnim zračnim prometom, udeležila državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Melita Gabrič.

Med drugim je dejala, da se vdori v zračne prostore ne dogajajo v praznem prostoru, ampak sredi nezakonite vojne proti Ukrajini, ki traja že več kot tri leta.

"Te namerne provokacije so simptomatične za čas, v katerem živimo – čas, v katerem se kršitve mednarodnega prava dopuščajo v obsegu, kakršnega v sodobni zgodovini še nismo videli. Slovenija takšnemu ravnanju odločno in načelno nasprotuje, ne glede na to, kje se dogaja in kdo je storilec. Odločno nasprotuje nekaznovanosti," je dodala Gabrič.

"Če lahko jasno rečemo ne izraelskim grozodejstvom v Gazi in terorističnemu nasilju, se ne smemo izogibati obsodbi ruske agresije v Ukrajini," je dejala in zagotovila, da si Evropa želi miru, Rusija pa kljub prizadevanjem predsednika ZDA Donalda Trumpa še ni sprejela pogajanj.

Tudi nastopi drugih predstavnikov držav so minili v luči obsodb, pozivov k miru ter k ukrepanju Varnostnega sveta ZN, ki je ohromljen zaradi pravice do veta s strani stalnih članic, zlasti Rusije in ZDA.

