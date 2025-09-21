Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K.

Nedelja,
21. 9. 2025,
18.46

18 minut

Rusija Nemčija Švedska Nato letalo

Nedelja, 21. 9. 2025, 18.46

18 minut

Nova provokacija v zračnem prostoru članice Nato

D.K.

izvidniško letalo Ilyušin Il-20M | Rusko vojaško izvidniško letalo Il-20M je opremljeno z radarjem, sistemi za elektronsko bojevanje in zbiranje obveščevalnih podatkov ter je zasnovano za spremljanje komunikacij in zračne obrambe. | Foto Guliverimage

Rusko vojaško izvidniško letalo Il-20M je opremljeno z radarjem, sistemi za elektronsko bojevanje in zbiranje obveščevalnih podatkov ter je zasnovano za spremljanje komunikacij in zračne obrambe.

Foto: Guliverimage

Zveza Nato je danes aktivirala dve vojaški letali Eurofighter, potem ko so nad Baltskim morjem zaznali rusko izvidniško letalo, ki je letelo brez predloženega načrta leta, je poročala nemška delegacija pri Natu.

Rusko vojaško izvidniško letalo Il-20M je vzletelo iz Rusije in vstopilo v mednarodni zračni prostor brez vzpostavitve komunikacije, zato je bila vizualna identifikacija edini način za potrditev njegove prisotnosti.

Po navedbah nemških letalskih sil je Bundeswehr (oborožene sile Nemčije) po vizualni identifikaciji letala predal njegovo sledenje švedskim partnerjem v Natu.

Letalo Il-20M je opremljeno z radarjem, sistemi za elektronsko bojevanje in zbiranje obveščevalnih podatkov ter je zasnovano za spremljanje komunikacij in zračne obrambe, s čimer zagotavlja obveščevalne podatke za ruske operacije.

Njegovo prestrezanje predstavlja nov primer ruskega testiranja obrambnih zmogljivosti vzhodnega krila Nata, piše Kyiv Independent.

