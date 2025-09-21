Nova provokacija v zračnem prostoru članice Nato

Zveza Nato je danes aktivirala dve vojaški letali Eurofighter, potem ko so nad Baltskim morjem zaznali rusko izvidniško letalo, ki je letelo brez predloženega načrta leta, je poročala nemška delegacija pri Natu.

Rusko vojaško izvidniško letalo Il-20M je vzletelo iz Rusije in vstopilo v mednarodni zračni prostor brez vzpostavitve komunikacije, zato je bila vizualna identifikacija edini način za potrditev njegove prisotnosti.

Po navedbah nemških letalskih sil je Bundeswehr (oborožene sile Nemčije) po vizualni identifikaciji letala predal njegovo sledenje švedskim partnerjem v Natu.

Once again, #NATO tasked the 🇩🇪 German Quick Reaction Alert detachment, consisting of two Eurofighters, to investigate an unidentified aircraft without a flight plan or radio contact in international airspace. 1/2 pic.twitter.com/Apmj1pqTp8 — Germany at NATO (@GermanyNATO) September 21, 2025

Letalo Il-20M je opremljeno z radarjem, sistemi za elektronsko bojevanje in zbiranje obveščevalnih podatkov ter je zasnovano za spremljanje komunikacij in zračne obrambe, s čimer zagotavlja obveščevalne podatke za ruske operacije.

Njegovo prestrezanje predstavlja nov primer ruskega testiranja obrambnih zmogljivosti vzhodnega krila Nata, piše Kyiv Independent.

V petek so nad Finskim zalivom zračni prostor Estonije kršila tri ruska bojna letala Mig-31. Prestregla so jih Natova letala F-35 italijanskih zračnih sil in jih pospremila iz države.