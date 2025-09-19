Nov ruski vdor v zračni prostor članice Nata

Trije ruski lovci Mig-31 so danes zjutraj za 12 minut vstopili v zračni prostor Estonije, je sporočila vlada v Talinu.

Estonska vlada v kratki izjavi ni sporočila nadaljnjih podrobnosti o natančni lokaciji incidenta ali morebitnem odzivu estonske zračne obrambe. Po informacijah virov iz Nata in EU za Reuters so lovci leteli proti Talinu. Po poročanju portala Politico so jih prestregla Natova letala F-35 italijanskih zračnih sil in jih pospremila iz države.

Rusko vojaško letalo Mig-31 med vojaško vajo Zapad 2025:

Je pa estonsko zunanje ministrstvo danes na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva v Estoniji in mu izročilo protestno noto. "Rusija je letos že štirikrat kršila estonski zračni prostor, kar je samo po sebi nesprejemljivo, a današnja kršitev, med katero so trije lovci vstopili v naš zračni prostor, je brez primere brutalna," je dejal estonski zunanji minister Margus Tsahkna. "Na vedno večje preizkušanje meja in agresijo Rusije se je treba odzvati s hitro krepitvijo političnega in gospodarskega pritiska," je opozoril.

EU z 19. svežnjem sankcij

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prav danes napovedala nov krog sankcij EU proti ruskim energetskim in finančnim transakcijam in obžalovala, da so v zadnjih dneh "ruski droni kršili zračni prostor naše unije, tako na Poljskem kot v Romuniji".

"Vemo, da so naše sankcije učinkovito orodje gospodarskega pritiska in jih bomo uporabljali, dokler Rusija ne bo prišla za pogajalsko mizo," je dejala.

"Evropa stoji ob strani Estoniji v zvezi z najnovejšim kršenjem našega zračnega prostora s strani Rusije. Na vsako provokacijo se bomo odzvali odločno. (...) S povečanjem groženj se bo povečal tudi naš pritisk. Pozivam voditelje EU, naj čim prej odobrijo naš 19. paket sankcij," je na omrežju X zapisala von der Leyen.

Europe stands with Estonia in the face of Russia’s latest violation of our airspace.



We will respond to every provocation with determination while investing in a stronger Eastern flank.



As threats escalate, so too will our pressure.



I call on EU leaders to swiftly approve our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Kallas je medtem kršitev zračnega prostora označila za izredno nevarno provokacijo. "To je že tretja takšna kršitev zračnega prostora EU v zadnjih dneh, ki še dodatno zaostruje napetosti v regiji. EU je v polni solidarnosti z Estonijo. (...) Putin preizkuša odločnost Zahoda. Ne smemo pokazati šibkosti," je še zapisala na omrežju X.

Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.



This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.



The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Ali Putin preizkuša odločnost Nata?

Estonija je članica zveze Nata in take kršitve zračnega prostora šteje za resen incident. Prejšnji teden so ruski brezpilotni letalniki preleteli Poljsko in Romunijo, današnji prelet Estonije pa kaže, da ruski predsednik Vladimir Putin vse bolj preizkuša odločnost Nata.

Ruska prestrezna letala Mig-31 so lahko opremljena s hipersoničnimi raketami kinžal (sl. bodalo). Putin je rakete kinžal predstavil leta 2018 in jih označil za "idealno orožje". Dosežejo namreč lahko desetkratno hitrost zvoka, zaradi česar jih protiraketna obramba izredno težko prestreže.