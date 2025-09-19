Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Evropska komisija sprejela nov predlog svežnja sankcij proti Rusiji

Ursula von der Leyen, Evropska komisija | EU želi z novim paketom ukrepov še okrepiti pritisk na Rusijo, ki kljub mirovnim prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa nadaljuje silovite napade na Ukrajino. | Foto Reuters

EU želi z novim paketom ukrepov še okrepiti pritisk na Rusijo, ki kljub mirovnim prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa nadaljuje silovite napade na Ukrajino.

Evropska komisija je danes sprejela predlog 19. svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki ga bodo zdaj obravnavale države članice. Podrobnosti bosta kasneje predstavili predsednica komisije Ursula von der Leyen in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

"Lahko potrdimo, da je komisija sprejela nov, 19. paket sankcij proti Rusiji," je povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho.

Napovedala je, da bosta kasneje podrobnosti predloga v ločenih izjavah predstavili predsednica komisije Ursula von der Leyen in visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas.

Slednja je sicer pretekli teden na družbenem omrežju X ob podaljšanju doslej sprejetih sankcij zapisala, da komisija zaključuje pripravo 19. svežnja, ki bo vključeval dodatne omejitve prodaje ruske nafte, ukrepe proti t. i. ladjam flote v senci, ki jih Rusija uporablja za izogibanje cenovni kapici na izvoz ruske nafte v tretje države, in sankcije proti bančnemu sektorju. V preteklih tednih so med možnimi področji omenjali še kriptovalute.

EU želi z novim paketom ukrepov še okrepiti pritisk na Rusijo, ki kljub mirovnim prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa nadaljuje silovite napade na Ukrajino.

Unija je v nekaj več kot treh letih in pol ruske agresije sprejela 18 paketov sankcij proti Moskvi, zadnjega sredi julija letos. Ta je med drugim vključeval ukrepe na energetskem področju, sankcije proti ladjam flote v senci in ukrepe, namenjene preprečevanju izogibanju pred tem sprejetih ukrepov.

Tako kot vse do zdaj bodo morale tudi danes predstavljeni predlog potrditi države članice, ki o sankcijah odločajo s soglasjem.

