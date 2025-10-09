Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Sumi so bile v napadih ubite tri osebe, še dve pa sta bili ranjeni, so sporočile lokalne oblasti. Tarča napadov je bila tudi Rusija, od koder poročajo o več sestreljenih ukrajinskih dronih.

Pregled dnevnega dogajanja:



8.35 V ruskih napadih na Ukrajino več smrtnih žrtev

"Rusija napada skupnosti v regiji z desetinami brezpilotnih letalnikov in bombami," je v sredo na Telegramu zapisal guverner regije Sumi Oleg Grigorov. Potrdil je, da so bili v napadih ubiti trije moški, dva pa sta bila poškodovana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poročajo o požarih v obratih za gorivo in energijo

O napadih z droni je medtem poročala tudi Rusija. Po navedbah obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči sestrelila 19 ukrajinskih dronov, vključno z devetimi nad regijo Volgograd, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Guverner omenjene regije Andrej Bočarov je sporočil, da je napad z droni povzročil požare v obratih za gorivo in energijo.