Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
10.54

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
droni vojna Rusija Ukrajina

Sreda, 8. 10. 2025, 10.54

46 minut

Vojna v Ukrajini

V novih spopadih Rusije in Ukrajine pet mrtvih

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Rusija, Ukrajina, vojna, ukrajinska vojska | Tako Moskva kot Kijev sicer zanikata, da bi ciljali civiliste, Ukrajina pa v zadnjih tednih stopnjuje napade na rusko energetsko in naftno infrastrukturo kot odgovor na vsakodnevne napade Rusije na ukrajinska mesta. | Foto Reuters

Tako Moskva kot Kijev sicer zanikata, da bi ciljali civiliste, Ukrajina pa v zadnjih tednih stopnjuje napade na rusko energetsko in naftno infrastrukturo kot odgovor na vsakodnevne napade Rusije na ukrajinska mesta.

Foto: Reuters

Ukrajina in Rusija sta davi izvedli nove medsebojne napade na ozemlje nasprotnika, v katerih je bilo ubitih najmanj pet ljudi, so sporočile oblasti obeh držav. V raketnem napadu na rusko regijo Belgorod v bližini ukrajinske meje so bili ubiti trije ljudje, v ruskem napadu na mesto Herson na jugu Ukrajine pa je bil ubit starejši par.

Dnevni pregled dogajanja:

10.56 V novih spopadih Rusije in Ukrajine pet mrtvih

10.56 V novih spopadih Rusije in Ukrajine pet mrtvih

Po navedbah Vjačeslava Gladkova, guvernerja regije Belgorod, je raketni napad prizadel vas Maslova Pristan, približno 15 kilometrov od ukrajinske meje. Po prvotnih informacijah so bili ubiti trije ljudje, en človek je bil ranjen.

Kot je guverner še zapisal na Telegramu, se je v napadu delno porušil "družbeni objekt". Zraven je pripel slike stavbe, ki izgleda kot športna dvorana, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da bi lahko bilo nekaj ljudi še vedno ujetih pod ruševinami.

V ruskem napadu na mesto Herson na jugu Ukrajine pa sta po navedbah tamkajšnjega guvernerja Oleskandra Prokudina umrla 62-letna ženska in starejši moški, čigar identiteto oblasti še ugotavljajo. Ena oseba je bila ranjena.

Rusija izstrelila najmanj 183 dronov

Ruska vojska je ponoči po navedbah ukrajinskih zračnih sil izstrelila najmanj 183 dronov na ozemlje Ukrajine, rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je Rusija prestregla 53 ukrajinskih dronov, večino v regiji Belgorod.

Tako Moskva kot Kijev sicer zanikata, da bi ciljali civiliste, Ukrajina pa v zadnjih tednih stopnjuje napade na rusko energetsko in naftno infrastrukturo kot odgovor na vsakodnevne napade Rusije na ukrajinska mesta.

Rusija je ponoči po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform napadla tudi energetski objekt v okrožju Nižin v regiji Černigov na severu Ukrajine, kar je povzročilo izpad elektrike za več tisoč ljudi. Ruska vojska je napadla tudi naftni objekt, kjer je po napadu izbruhnil požar. V regiji Dnipropetrovsk je bilo v napadih minulo noč ranjenih pet ljudi, v regiji Sumi pa je dron zadel hišo, pri čemer je bilo ranjenih več članov ene družine, med njimi je štiriletna deklica, ki je v kritičnem stanju.

Rusija, Ukrajina, vojna, ukrajinska vojska
Novice V ukrajinskem napadu na zasedeni del Hersona po navedbah Moskve več mrtvih
flotilja Izrael 2
Novice Izrael prestregel novo flotiljo na poti proti Gazi
droni vojna Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.