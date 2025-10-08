Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
6.59

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
flotilja Gaza vojna Izrael

Sreda, 8. 10. 2025, 6.59

14 minut

Izrael prestregel novo flotiljo na poti proti Gazi

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Izrael, Gaza | Ustavitev je potrdilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo, ki je na X obsodilo "neresen poskus" vstopa v območje spopadov. Kot je navedlo, so tako plovila kot potniki na poti proti izraelskemu pristanišču in naj bi bili po hitrem postopku izgnani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Reuters

Ustavitev je potrdilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo, ki je na X obsodilo "neresen poskus" vstopa v območje spopadov. Kot je navedlo, so tako plovila kot potniki na poti proti izraelskemu pristanišču in naj bi bili po hitrem postopku izgnani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Izrael je na poti do Gaze prestregel plovila nove flotilje, namenjene v opustošeno enklavo. Kot so sporočili organizatorji, je izraelska vojska vseh devet ladij ustavila približno 220 kilometrov od obale Gaze. Izraelsko zunanje ministrstvo pa je navedlo, da so tako plovila kot potniki na poti v izraelsko pristanišče.

Pregled dneva:

6.58 Izrael prestregel novo flotiljo na poti proti Gazi

6.58 Izrael prestregel novo flotiljo na poti proti Gazi

Izraelska vojska je novo flotiljo s humanitarno pomočjo na krovu prestregla danes zjutraj, je na omrežju X potrdila koalicija Global Sumud Flotilla. Po poročilih o sprva treh prestreženih plovilih je potrdila, da je izraelska vojska ustavila vseh devet plovil flotilje, poimenovane Freedom Flotilla Coalition.

Ustavitev je potrdilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo, ki je na X obsodilo "neresen poskus" vstopa v območje spopadov. Kot je navedlo, so tako plovila kot potniki na poti proti izraelskemu pristanišču in naj bi bili po hitrem postopku izgnani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Global Sumud Flotilla je sporočila, da plovila prevažajo 110.000 ameriških dolarjev vredno pomoč v obliki zdravil, zdravstvene opreme in hrane, namenjene bolnišnicam v Gazi.

Pred tem se je v zadnjih mesecih že več poskusov flotilj, da bi prebile blokado Gaze, končalo neuspešno. Izrael je minuli teden prestregel zadnjo od njih, ki je štela okrog 45 plovil. V zadnjih dneh je izgnal več sto aktivistov z nje, vključno s Švedinjo Greto Thunberg. Več jih je izraelske oblasti obtožilo slabega ravnanja med pridržanjem.

Ukrepanje Izraela proti flotiliji je sprožilo množične proteste v Evropi.

Greta Thunberg
Novice Trump žaljivo o Švedinji: Nora je. Morala bi k zdravniku. Tako mu je vrnila.
Giorgia Meloni
Novice Georgia Meloni se sooča z resnimi obtožbami: obtožena soudeležbe pri genocidu v Gazi
flotilja Gaza vojna Izrael
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.