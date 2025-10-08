Izrael je na poti do Gaze prestregel plovila nove flotilje, namenjene v opustošeno enklavo. Kot so sporočili organizatorji, je izraelska vojska vseh devet ladij ustavila približno 220 kilometrov od obale Gaze. Izraelsko zunanje ministrstvo pa je navedlo, da so tako plovila kot potniki na poti v izraelsko pristanišče.

6.58 Izrael prestregel novo flotiljo na poti proti Gazi

Izraelska vojska je novo flotiljo s humanitarno pomočjo na krovu prestregla danes zjutraj, je na omrežju X potrdila koalicija Global Sumud Flotilla. Po poročilih o sprva treh prestreženih plovilih je potrdila, da je izraelska vojska ustavila vseh devet plovil flotilje, poimenovane Freedom Flotilla Coalition.

🆘freedom Flotilla coalition x thousand madleens to gaza conscience



At roughly 120nms away from Gaza, Israel has attacked our flotilla.

Currently at least two boats have been boarded and most livestreams have been disconnected. The military is trying to divert their route.… pic.twitter.com/xzxsus6hly — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 8, 2025

Ustavitev je potrdilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo, ki je na X obsodilo "neresen poskus" vstopa v območje spopadov. Kot je navedlo, so tako plovila kot potniki na poti proti izraelskemu pristanišču in naj bi bili po hitrem postopku izgnani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Global Sumud Flotilla je sporočila, da plovila prevažajo 110.000 ameriških dolarjev vredno pomoč v obliki zdravil, zdravstvene opreme in hrane, namenjene bolnišnicam v Gazi.

Saya dimaklumkan bahawa kapal misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition (FFC) dan Thousand Madleens To Gaza (TMTG) yang turut membawa rakyat Malaysia telah dipintas secara tidak sah di perairan antarabangsa oleh tentera Zionis Israel sekitar jam 10.50 pagi waktu Malaysia.



Saya… pic.twitter.com/As0tfycdMI — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) October 8, 2025

Pred tem se je v zadnjih mesecih že več poskusov flotilj, da bi prebile blokado Gaze, končalo neuspešno. Izrael je minuli teden prestregel zadnjo od njih, ki je štela okrog 45 plovil. V zadnjih dneh je izgnal več sto aktivistov z nje, vključno s Švedinjo Greto Thunberg. Več jih je izraelske oblasti obtožilo slabega ravnanja med pridržanjem.

Ukrepanje Izraela proti flotiliji je sprožilo množične proteste v Evropi.