Ameriški general trdi: Zdaj je priložnost, da uničimo Putinov vojni stroj

David Petraeus, upokojeni ameriški general in nekdanji šef obveščevalne službe CIA, je prepričan, da obstaja priložnost za resnično uničenje ruskega vojnega gospodarstva.

David Petraeus je v intervjuju za nemški medij Die Welt povedal, da je trenutno poškodovanih ali uničenih bistveno več kot 20 odstotkov ruskih naftnih rafinerij. Gospodarska škoda naj bi bila tako velika, da bo ruski sklad za socialno varnost leta 2026 ostal brez denarja, napoveduje upokojeni general.

Nove sankcije proti Rusiji in državam, ki ji pomagajo?

Če bi uvedli še nove, dodatne sankcije proti Rusiji in kaznovali države, ki Rusiji še naprej dobavljajo čipe, komponente in dele, ki Putinu omogočajo nadaljnjo proizvodnjo orožnih sistemov in orožja, bi Rusijo še bolj stisnili v kot, je prepričan Petraeus.

Sprememba dinamike na bojišču?

To bi po njegovih besedah spremenilo dinamiko na bojišču v Ukrajini. Kot še trdi upokojeni general, bo Putin, če bo Zahod še močneje podprl tudi Ukrajino, "končno spoznal, da je to vojna, ki si je ne more privoščiti nadaljevati".

Po mnenju upokojenega generala bi se moral potem Putin resno pogajati, kar bi odprlo možnost za sklenitev trajnega sporazuma.