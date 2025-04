Črni scenarij: kaj bi storil Trump po ruskem napadu na Estonijo

Vojaški strokovnjaki preigravajo številne scenarije, kaj se bo zgodilo v prihodnosti s Putinovo Rusijo. Ni jih malo, ki so prepričani, da bo ruski predsednik Vladimir Putin nadaljeval napadalno politiko in da lahko naslednja žrtev postane Estonija. Nemški vojaški strokovnjak Carlo Masala preigrava tudi scenarije, kaj bi v tem primeru storil ameriški predsednik.

Po t. i. narvskem scenariju bi ruske sile napadle mesto Narva, ki leži tik ob meji z Rusijo in ima rusko večino. O nevarnosti narvskega scenarija piše tudi nemški vojaški strokovnjak italijanskih korenin Carlo Masala v svoji knjigi Če Rusija zmaga. Scenarij. (nem. Wenn Russland gewinnt. Ein Szenario.).

Direktor CIE obvesti predsednika o ruskih premikih

Po tem scenariju bi ameriškemu predsedniku (domnevamo, da bi bil v tem primeru takrat to še vedno Donald Trump) 26. marca 2028 ob 18. uri po krajevnem času (27. marca ob tretji uri zjutraj po srednjeevropskem času) direktor CIE sporočil novico, da so manjše ruske sile na poti v estonsko mesto Narva in da se rusko baltsko ladjevje pripravlja na operacijo. Pozneje se izve, da izvedejo Rusi desant na strateški estonski otok Hiiumaa.

Svetovalec za nacionalno varnost ameriškega predsednika obvesti, da imajo verjetno opravka z omejenim napadom Rusije na državo članico Nata in da trenutno ni nobenih znakov, da bi prišlo do večjega kopičenja vojakov, ki bi kazalo na invazijo v polnem obsegu. Vprašanje pa je, kaj Rusija še pripravlja. Nekaj naslednjih ur bo kritičnih, še pravi svetovalec za nacionalno varnost.

Svet pred tretjo svetovno vojno?

Američani imajo v Estoniji 700 vojakov, še 1.600 vojakov je iz drugih članic Nata. Po scenariju, o katerem piše Masala, bi v primeru spopada med Natovimi in ruskimi enotami to pomenilo tretjo svetovno vojno. V primeru, da se ZDA na nek način ne bi odzvale, pa bi v očeh sveta izpadle kot poraženke, kar bi omajalo njihovo prevlado na svetu.

Nemški politolog in vojaški strokovnjak Carlo Masala je velik podpornik Ukrajine. V svoji najnovejši knjigi preigrava scenarij, po katerem bi Rusija leta 2028 napadla Estonijo in tako izzvala Nato. Foto: Guliverimage

Masali se zdi najverjetneje, da bi ameriški predsednik, da bi se izognil tretji svetovno vojni, a vseeno ohranil ameriško veljavo, premaknil ameriško ladjevje v Baltsko morje in oborožene sile postavil v stanje povečane pripravljenosti, da bi Rusom sporočili, da so pripravljeni na vse. Obenem bi Moskvo po komunikacijskih kanalih obvestili, da se ne pripravljajo na napad na Rusijo.

ZDA ne bi tvegale tretje svetovne vojne

Ameriški predsednik bi nato voditelje najpomembnejših zahodnih držav in generalnega sekretarja Nata obvestil, da ne bo tvegal tretje svetovne vojne zaradi majhnega estonskega mesta, je pa zagotovo pripravljen vojaško pritisniti na Rusijo, da umakne svoje čete.