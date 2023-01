Srhljiva napoved: dve ameriški letalonosilki na dnu morja in uničeno kitajsko ladjevje

Po vojaških simulacijah morebitnega ameriško-kitajskega spopada za Tajvan, ki jih je izdelal ameriški Center za strateške in mednarodne študije, bi Kitajcem spodletel naskok na Tajvan, toda tudi ameriške, tajvanske in japonske sile bi utrpele velike izgube.

Eno od nevarnih žarišč, zaradi katerega lahko hitro izbruhnejo spopadi, je tudi vprašanje Tajvana. Kitajska se noče odpovedati otoku, ki je že od leta 1949 dejansko neodvisna država, in ga je po informacijah, ki prihajajo iz Pekinga, pripravljena ukrotiti tudi s silo.

Kitajsko rožljanje z orožjem

Lani poleti je tako Kitajska začela zelo rožljati z orožjem, ko je na Tajvan na obisk prišla takratna predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi.

Nekateri črnogledneži zaradi Tajvana že napovedujejo izbruh tretje svetovne vojne. Upokojeni ameriški admiral James Stavridis je pred leti skupaj s pisateljem Elliotom Ackermanom napisal knjigo 2034: a novel of the next world war (sl. 2034: Roman o naslednji svetovni vojni). V njem leta 2034 izbruhne tretja svetovna vojna zaradi nenadnega kitajskega napada na Tajvan. Vojna se na koncu spremeni v jedrski spopad.

Podobno črnogled je ameriški pisatelj in zgodovinar Michael Auslin, ki v svoji knjigi Asia’s new geopolitics: essays on reshaping the Indo-Pacific (sl. Nova azijska geopolitika: eseji o preoblikovanju indo-pacifiškega območja) pomorski spopad med ZDA in Kitajsko v Južnokitajskem morju postavlja že v leto 2025.

Simulacije kitajsko-ameriške vojne

Nedavno je ameriški Center za strateške in mednarodne študije (ang. Center for Strategic and International Studies, s kratico CSIS) izdelal študijo, v kateri je predstavil 24 simulacij morebitnega vojaškega spopada med Kitajsko in ZDA. Glavne poudarke je predstavil CNN, ki je vnaprej dobil izvod študije.

Na fotografiji iz lanskega avgusta vidimo kitajsko vojsko in kitajsko mornarico, ki urita naskok na obalo. Foto: Guliverimage

Američani bi po simulacijah izgubili na ducate vojaških ladij, na stotine letal in na tisoče vojakov. Te izgube bi imele večletne posledice za ameriško moč v svetu. V večini simulacij bi ZDA izgubile dve letalonosilki ter od deset do dvajset drugih ladij. Okoli 3.200 ameriških vojakov bi bilo ubitih v treh tednih spopadov. To je polovico števila vojakov, ki so jih ZDA izgubile v dveh desetletjih spopadov v Iraku in Afganistanu.

Velike kitajske izgube in uničeno tajvansko gospodarstvo

Tudi Kitajska bi imela velike izgube. Njeno vojaško ladjevje bi bilo v razbitinah, jedro njenih amfibijskih sil bi bilo zlomljeno in več deset tisoč kitajskih vojakov bi padlo v ujetništvo. Po študiji bi umrlo okoli deset tisoč kitajskih vojakov, Kitajci bi izgubili tudi 155 bojnih letal in 138 večjih ladij.

Slabe napovedi so tudi za Tajvan, tudi če kitajski naskok na otok ne bi uspel. Tajvan bi tudi v tem primeru imel uničeno gospodarstvo ter bi bil brez elektrike in osnovnih storitev. Tajvanska vojska bi imela okoli 3.500 žrtev, vsi tajvanski rušilci in fregate bi ležali na dnu morja.

Japonska bi po simulacijah v spopadih izgubila več kot sto bojnih letal in 24 vojaških ladij, Kitajci bi tudi napadli ameriška oporišča na japonskih tleh.

Za tajvanski uspeh po študiji CSIS je ključno, da tajvanske sile ustavijo naskok kitajskih sil na tajvansko obalo. Na fotografiji vidimo tajvanske marince, ki se urijo v boju mož na moža v primeru kitajskega napada. Foto: Guliverimage

Štirje ključni pogoji

Kot še piše CNN, iz študije CSIS izhaja, da morajo ZDA izpolniti štiri pogoje, če hočejo preprečiti kitajsko zasedbo Tajvana: