Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek v Washingtonu obiskal pripadnike varnostnih sil, vključno s člani nacionalne garde, ki jih je pretekli teden napotil v prestolnico, da bi zajezili kriminal. Sprva je napovedal, da bo z njimi patruljiral, a je imel le kratek govor ter razdelil pice in hamburgerje. Kot je dejal, bodo tam ostali nekaj časa.

"Poskrbeli bomo za varnost, nato pa se bomo odpravili na druga mesta, vendar bomo še nekaj časa ostali tukaj. Želimo, da bi bilo vse popolno," je dejal pred objektom policije v četrti Anacostia v Washingtonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsi se počutijo varno," je dejal in dodal, da namerava urediti razmere v prestolnici.

"Ena od stvari, ki jih bomo prenovili, so vaši parki. Zelenice mi gredo zelo dobro, ker imam po vsem svetu veliko golfišč. O zelenicah vem več kot kdorkoli drug," je dodal.

Obkrožali so ga organi pregona iz različnih lokalnih in zveznih agencij ter pripadniki nacionalne garde.

V Washington je poslal 800 pripadnikov nacionalne garde, da bi ponovno vzpostavil javno varnost v prestolnici, kljub protestom nekaterih prebivalcev in statistiki, ki kaže upad nasilnih kaznivih dejanj. Napovedal je tudi, da želi ta ukrep podaljšati tudi po izteku 30-dnevnega roka sredi septembra.