Vaša tehnologija bi lahko zanimala NATO!

Razvijate globoke tehnologije, logstičine, prehranske ali celo energetske rešitve za civilno rabo z možno aplikacijo v obrambnem sektorju? NATO išče prav takšne inovatorje. 21. oktobra v Tehnološki park Ljubljana prihaja Kadri Tammai, regionalna direktorica pospeševalnika NATO DIANA .

Foto: Tehnološki park Ljubljana

Evropa potrebuje vaše ideje. Slovenija ima priložnost.

Svet se hitro spreminja – in z njim tudi razumevanje inovacij. Tisto, kar je včeraj služilo le civilnemu trgu, je danes lahko ključno za energetsko neodvisnost, varnost podatkov ali zaščito kritične infrastrukture.

Če razvijate napredno tehnologijo, ki ima lahko dvojno – civilno in obrambno – uporabnost, potem je ta dogodek Inovacije dvojne rabe s Kadri Tammai vaša priložnost, da stopite v globalni inovacijski ekosistem.

Kdaj: torek, 21. oktober 2025, ob 16.00

Kje: Tehnološki park Ljubljana (dogodek v živo) Prijava: https://www.tp-lj.si/sl/dogodki/inovacije-dvojne-rabe-s-kadri-tammai-2025-10-07 (udeležba je brezplačna, število mest omejeno)

Kdo je Kadri Tammai – in zakaj jo poslušajo največji inovatorji Evrope?

Kadri Tammai je ena najvplivnejših osebnosti evropskega obrambnega inovacijskega prostora. Kot regionalna direktorica pospeševalnika NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) povezuje civilne inovatorje, tehnološke startupe in obrambne organizacije v več kot 24 državah.

Njen cilj je preprost, a ambiciozen: najti in podpreti rešitve, ki lahko služijo tako ljudem kot varnosti Evrope.

DIANA je program, ki združuje civilno inovativnost z obrambnimi potrebami – s pomočjo testnih centrov, mentorskih programov in evropskega financiranja.

"Ključno za nas je, da lahko ekipe prejmejo takojšnje in neposredne povratne informacije od strokovnjakov za obrambo in končnih uporabnikov, da bi njihovi izdelki resnično ustrezali potrebam obrambnega sektorja," poudarja Tammai.

Slovenski podjetniki – vstopnica v globalno mrežo DIANA

Dogodek v Ljubljani bo prvi tovrstni v Sloveniji, namenjen start-upom, raziskovalcem in podjetnikom, ki razvijajo napredne tehnologije. Gre za tehnologije, ki danes poganjajo civilni svet, jutri pa lahko rešujejo življenja v kriznih situacijah, humanitarnih misijah ali obrambnih sistemih.

Pogovor vodi dr. Peter Merc – vlagatelj, ki vidi potencial dvojne rabe

Z gostjo se bo pogovarjal dr. Peter Merc, generalni partner pri IBEX Equity Partners, pravnik, podjetnik in vlagatelj, ki že več kot desetletje povezuje tehnologijo, financiranje in regulacijo.

IBEX Equity Partners je eden redkih skladov v regiji, ki strateško vlaga v tehnologije dvojne rabe – torej v startupe, ki razvijajo rešitve za civilni trg, a imajo hkrati potencialno uporabo v varnostnih ali obrambnih sistemih.

Dr. Merc bo z gosti razpravljal o konkretnih vprašanjih:

Kako naj se slovenski startup pripravi za sodelovanje z DIANA?

Katere tehnologije so danes najbolj iskane?

Kako pridobiti dostop do evropskih sredstev in testnih centrov v mreži DIANA?

in v mreži DIANA? Kako se razlikujejo kriteriji za uspešno prijavo?

"Slovenija ima odlično izhodišče – vrhunske inženirje, raziskovalne institucije in podjetnike z globalnimi ambicijami. Zdaj je čas, da stopimo na zemljevid DIANA," dodaja dr. Merc.

Konkretne koristi za slovenske inovatorje

Udeleženci dogodka bodo izvedeli, kako:

prepoznati elemente dvojne rabe v svoji tehnologiji,

svojo inovacijo prilagoditi potrebam obrambnega sektorja,

se vključiti v program NATO DIANA,

pridobiti dostop do mreže testnih centrov in mentorjev,

pripraviti uspešno prijavo za evropsko financiranje.

Za najbolj pripravljene ekipe je to vstopnica v globalno mrežo DIANA testnih centrov – od Norveške do Portugalske in od Baltika do Balkana.

Slovenija kot stičišče civilne in obrambne inovativnosti Dogodek organizirata Tehnološki park Ljubljana in IBEX Equity Partners v okviru JR Start-up konzorcij, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Program evropske kohezijske politike 2021–2027). Njihov skupni cilj je jasen – povezati slovenske inovatorje z evropskimi in atlantskimi trgi, kjer aktivno delujejo podjetja iz Estonije, Finske, Nemčije in Združenega kraljestva.

Naročnik oglasnega sporočila je LEMUR LEGAL D.O.O.