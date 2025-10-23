Vlada je danes prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE) za gospodinjstva za štiri zimske mesece znižala za polovico. S tem želi ublažiti zvišanje stroškov za energijo v zimskem času.

Z namenom ublažitve vplivov povišanih stroškov energije in zagotavljanja stabilnosti računov za električno energijo je vlada sprejela ukrep začasnega 50-odstotnega znižanja prispevka OVE in SPTE za gospodinjske odjemalce, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

"Zimsko obdobje je za gospodinjstva finančno najzahtevnejše, saj se povečajo izdatki za ogrevanje in druge energente, hkrati pa so stroški življenjskih potrebščin praviloma višji. Ukrep bo pomagal ohraniti stabilnost mesečnih računov gospodinjstev za električno energijo in preprečiti nenadne dvige skupnih stroškov energije v zimskih mesecih. S tem se krepi tudi predvidljivost za končne odjemalce in omejujejo inflacijski pritiski, ki bi lahko nastali zaradi povišanih energetskih stroškov," pojasnjuje vlada.

Dodaja, da gre za začasen ukrep, ki bo veljal štiri mesece v zimskem obdobju 2025/2026, nato se bo višina prispevka vrnila na redno raven.