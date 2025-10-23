Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
15.52

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
elektrika obnovljivi viri energije vlada

Četrtek, 23. 10. 2025, 15.52

45 minut

Vlada za zimsko obdobje znižala prispevek za OVE za polovico

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
elektrika | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vlada je danes prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE) za gospodinjstva za štiri zimske mesece znižala za polovico. S tem želi ublažiti zvišanje stroškov za energijo v zimskem času.

Z namenom ublažitve vplivov povišanih stroškov energije in zagotavljanja stabilnosti računov za električno energijo je vlada sprejela ukrep začasnega 50-odstotnega znižanja prispevka OVE in SPTE za gospodinjske odjemalce, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

"Zimsko obdobje je za gospodinjstva finančno najzahtevnejše, saj se povečajo izdatki za ogrevanje in druge energente, hkrati pa so stroški življenjskih potrebščin praviloma višji. Ukrep bo pomagal ohraniti stabilnost mesečnih računov gospodinjstev za električno energijo in preprečiti nenadne dvige skupnih stroškov energije v zimskih mesecih. S tem se krepi tudi predvidljivost za končne odjemalce in omejujejo inflacijski pritiski, ki bi lahko nastali zaradi povišanih energetskih stroškov," pojasnjuje vlada.

Elektrika, položnica
Novice Na položnice za elektriko se vrača prispevek za OVE

Dodaja, da gre za začasen ukrep, ki bo veljal štiri mesece v zimskem obdobju 2025/2026, nato se bo višina prispevka vrnila na redno raven.

Naftna ploščad
Novice Skok cen nafte: sankcije proti Rusiji pretresajo svetovni energetski trg

elektrika obnovljivi viri energije vlada
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.