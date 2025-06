Gospodinjstva bodo z julijem pri električni energiji znova plačevala tudi prispevek za OVE, so napoved s konca maja ta teden potrdili na pristojnem ministrstvu. Za povprečno gospodinjstvo to pomeni za nekaj manj kot pet evrov višjo položnico za elektriko.

Gospodinjstva so bila plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (t. i. prispevek OVE) začasno oproščena ob izbruhu pandemije covid-19 leta 2020 ter v začetku leta 2022 ob podražitvah energentov, nato pa tudi v okviru ukrepov zaradi energetske krize od druge polovice leta 2022, ko je bila med drugim uvedena tudi regulacija drobnoprodajnih cen električne energije.

Zadnja je s prilagoditvami veljala do konca februarja letos, oprostitev prispevka pa velja še do konca junija.

Kot so STA ta teden povedali na ministrstvu, bo znesek položnice elektrike za povprečnega gospodinjskega odjemalca (z letno porabo 4.030 kilovatnih ur in dvotarifnim merjenjem) za julij višji za 4,83 evra z DDV in bo v povprečju znašal 68,80 evra.