Potem ko je Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) napovedala vložitev kolektivne tožbe proti GEN-I, so na novinarski konferenci pojasnili, zakaj tožbo kljub opozorilom, da gre za sistemski problem, vlagajo samo proti omenjeni družbi. "Kolektivne tožbe so zelo zahteven finančni zalogaj, tako da smo se odločili na podlagi tega, ker ima GEN-I največji tržni delež," je povedala Jasmina Bevc Bahar z ZPS. Bolj jasno je tudi, kdo financira tožbo in zakaj. "Seveda za to dobijo tudi nagrado, ampak korist je vzajemna," pravi odvetnik Domen Peperko iz Odvetniške pisarne Jereb.

Kot so povedali na ZPS, bodo tožbo vložili zaradi enostranskih sprememb cen in drugih pogodbenih pogojev, ki potrošnike postavljajo v izrazito neenakopraven položaj – brez jasnih pravil igre, še toliko bolj, ker pri t. i. tipskih pogodbah potrošniki ne morejo vplivati na njihovo vsebino. Dodajajo, da je tožba v intenzivni pripravi in jo bodo vložili v najkrajšem mogočem času.

"Glede na to, da v ZPS menijo, da več dobaviteljev v pogodbah in splošnih pogojih nima ustrezno določenih možnosti spremembe cen in da gre za sistemski problem, bi pričakovali predlog ureditve. Tega ne predlagajo, čeprav trdijo, da delajo v korist potrošnikov," so v odzivu na napoved tožbe zapisali v družbi GEN-I.



Očitke o kakršnem koli oškodovanju odjemalcev zavračajo: "Družba GEN-I je že vrsto let po mnenju odjemalcev najbolj zaupanja vreden dobavitelj, kar potrjuje njen največji delež na trgu. Za ohranitev tega zaupanja pa si bomo prizadevali tudi v bodoče." "Verjamemo, da odjemalci ne bodo nasedli nekakšnim poslovnim modelom raznih odvetniških pisarn in finančnih svetovalcev, ki si obetajo milijonske zaslužke," so še dodali.

Financerja so poiskali v tujini: Korist je vzajemna

V nadaljevanju so pojasnili, da so kolektivni postopki izjemno zahtevni predvsem z vidika velikosti in števila oškodovancev, "kar zahteva velike časovne in finančne vložke tako na strani reprezentativnih organizacij, kot je ZPS, kot tudi na strani pooblaščencev, ki v teh postopkih zvezo zastopamo", pravi Peperko. Zato ima Odvetniška pisarna Jereb, ki zvezo zastopa, dogovorjeno nagrado v višini desetih odstotkov, "ki je pogojena s tem, koliko potrošnikov, ki so upravičeni do odškodnine, bo to odškodnino črpalo".

Zaradi velikih finančnih vložkov je ZPS poiskala financerja in sklenila dogovor s češko družbo Litfin Capital, ki financira celoten postopek. Odvetnik je pojasnil, da se omenjena družba ukvarja izključno s financiranjem različnih pravdnih postopkov, "kjer tožniki nimajo zadostnih sredstev, da bi se lahko takšnega postopka lotili". "Seveda za to dobijo tudi nagrado, ampak korist je vzajemna," je povedal in dodal, da je s financerjem dogovorjena nagrada v višini deset odstotkov.

Financer dobi 18 milijonov nagrade, odvetniki pa ...

Odvetnik Domen Peperko je pojasnil, da se družba, s katero so se povezali, ukvarja izključno s financiranjem različnih pravdnih postopkov. Foto: STA "Če govorimo o tožbi za 180 milijonov evrov, bi bil maksimalen znesek nagrade financerja 18 milijonov, pri čemer je v postopkih izključitve nagrada vezana na to, koliko potrošnikov bo prišlo po znesek odškodnine. To ne bo samodejno, vsak oškodovanec se bo moral pred notarjem izkazati kot oškodovanec," je pojasnil. Dodal je: "Če želimo, da kolektivne tožbe delujejo in bodo nudile zaščite, v ozadju potrebujemo financerja. Ne smemo se slepiti. Tisti, ki to financirajo, imajo ekonomski interes, ampak ZPS skrbi, da interes financerja nikoli ne prevlada nad koristjo potrošnika".

Tožba, ker je GEN-I največji dobavitelj

Poudarjajo še, da gre za sistemski problem in ne zgolj za enega ponudnika, so tožbo napovedali zgolj družbi GEN-I. Jasmina Bevc Bahar z ZPS pojasnjuje, da kolektivne tožbe terjajo velik finančni in administrativni vložek, odločitev pa so sprejeli na podlagi tega, da je omenjena družba s 35,5-odstotnim deležem največji posamezni dobavitelj električne energije slovenskim gospodinjskim odjemalcem. Na ta način želijo vzpostaviti sodno prakso, ki je v Sloveniji na tem področju še ni, poudarjajo.

"Od ZPS bi bilo neodgovorno, da bi brezbrižno tožila vse, če tega bremena na tej točki ne more sprejeti v celoti. Je pa treba povedati, da je postopek proti GEN-I jasno sporočilo tudi drugim, in nihče ne izključuje možnosti, da bo v nadaljevanju vložena tožba tudi proti njim," pa je izpostavil odvetnik Domen Peperko iz Odvetniške pisarne Jereb. Dodal je, da si ob tem prizadevajo, da je skrb za potrošnike tudi na strani dobaviteljev in verjamejo, "da bodo to sporočilo vzeli resno in poskrbeli za krivice in preplačila, ki so jih dobili od potrošnikov".