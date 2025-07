Harvard toži ameriško vlado zaradi odvzema zveznih sredstev

Sodišče v Bostonu je ob začetku postopka univerze Harvard proti vladi ZDA to pozvalo, naj predloži dokaze o tem, da naj bi ta akademska ustanova dovoljevala antisemitizem. Ta očitek v povezavi s propalestinskim aktivizmom njenih študentov je namreč razlog, zakaj je vlada univerzi odrekla 2,6 milijarde dolarjev, na kar se je ta odzvala s tožbo.

Ameriška zvezna sodnica Allison Burroughs danes posluša argumente odvetnikov vlade in univerze, ki bo po poročanju ameriških medijev svojo pisno sodbo podala kasneje.

Odvetniki univerze, ki ima v svojem skladu 53 milijard dolarjev (45,3 milijona evrov) premoženja, so sodnico obvestili, da po odvzemu zveznih sredstev nekatere raziskave in dejavnosti financira sama, vendar je pri porabi sredstev iz sklada omejena in zvezna sredstva potrebuje.

Trdijo tudi, da vlada ne zmore pojasniti, kako so raziskave za zdravljenje raka, podporo veteranom in izboljšanje nacionalne varnosti povezane z domnevnim antisemitizmom.

Četudi bo sodnica odločila proti Trumpovi vladi, se bo ta predvidoma pritožila naprej vse do vrhovnega sodišča, kjer ji je konservativna večina doslej večinoma ustregla.

Foto: Reuters Druga tožba zaradi zmanjšanja sredstev, ki jo je vložilo Ameriško združenje univerzitetnih profesorjev in njegov oddelek harvardskih profesorjev, je bila združena s tožbo univerze pred sodnico Burroughs, ki jo je na položaj imenoval demokrat Barack Obama.

Lomastenje po akademski svobodi

Trumpova vlada zahteva, da univerza uvede velike spremembe, povezane s protesti, akademskim delom in sprejemom. Med drugim želi, naj preveri stališča študentov in profesorjev o Izraelu. Obenem zahteva zaposlitev novih profesorjev z drugačnimi stališči. Trump namreč trdi, da je univerza leglo levičarstva.

Predsednik Harvarda Alan Garber je v odgovoru na Trumpove obtožbe obljubil, da se bo boril proti antisemitizmu, vendar je dejal, da nobena vlada ne sme narekovati, kaj lahko zasebne univerze poučujejo, koga lahko sprejmejo in zaposlijo ter katera področja študija in raziskovanja lahko izvajajo, poroča televizija ABC.

Financiranje raziskav je le ena od front v boju Harvarda z zvezno vlado. Trumpova vlada ji poskuša preprečiti tudi vpis tujih študentov, predsednik pa ji grozi tudi z ukinitvijo statusa ustanove, oproščene plačevanja davkov.

Eden od demonstrantov parodira ameriškega predsednika Donalda Trumpa kot "norega kralja". Je del skupine Crimson Courage, ki se je zbrala v podporo Univerzi Harvard med zaslišanjem pred zvezno sodnico. Foto: Reuters