Trump in njegovi zavezniki trdijo, da so Harvard in druge prestižne univerze pristranske ter neodgovorna legla levičarstva in antisemitizma.

Vlada je v pismu predsedniku Harvarda očitala, da ni zaščitil judovskih študentov med protesti proti izraelskemu nasilju v Gazi. Preiskava posebne vladne delovne skupine naj bi namreč ugotovila, da je univerza ravnala ravnodušno ali celo zavestno sodelovala pri antisemitskem nadlegovanju judovskih študentov in osebja.

Večina judovskih študentov na Harvardu je čutila diskriminacijo, četrtina pa se je bala fizičnih napadov, trdi delovna skupina.

Univerza očitke zavrača

Univerza je vladi odgovorila, da se z njenimi ugotovitvami odločno ne strinja, saj da je sprejela pomembne, proaktivne ukrepe za odpravo temeljnih vzrokov antisemitizma.

Trumpova vlada si je prizadevala tudi za odstranitev Harvarda iz elektronskega registra za tuje študente, ameriškim veleposlaništvom po svetu pa je naročila, naj zavrnejo vizume mednarodnim študentom, ki želijo na Harvard.

Univerza, ki se od Trumpove vrnitve v Belo hišo spopada z raznovrstnimi pritiski, je medtem proti vladnim ukrepom vložila tožbo in sodišče ji je doslej ugodilo.