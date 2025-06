Iz Irana prihaja neprijetna novica za Trumpa: je bilo vse zaman?

Po ameriškem napadu na iranske jedrske objekte se ugiba o tem, koliko so poškodovani. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je iranski jedrski program izbrisan, vse več pa je poročil, da napadeni objekti, predvsem Fordov, niso zares tako uničeni. Še bolj neprijetna za Trumpa so ugibanja, ali imajo morda Iranci jedrske objekte, za katere ne vedo ne Izraelci ne Američani.

Da jedrski objekt v Fordovu, ki je bil zgrajen v gori globoko pod zemljo, ni popolnoma uničen, kot trdi Donald Trump, namigujejo pogovori med iranskimi uradniki, ki so jih prestregli ameriški obveščevalci. Iranski uradniki so v svojih pogovorih ugibali, zakaj so bili napadi manj obsežni in uničujoči, kot se je sprva domnevalo, piše Washington Post.

Aktivnosti v Fordovu

Po satelitskih slikah, ki jih je objavilo ameriško podjetje Maxar, se okoli objekta v Fordovu kažejo aktivnosti. Satelitski posnetki z 29. junija prikazujejo bager in več ljudi v neposredni bližini severnega jaška na grebenu. Pod grebenom je parkiranih še nekaj drugih vozil. Kaj se tam trenutno dogaja, ni jasno.

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je v nedavnem intervjuju za Radio France Internationale dejal, da je bila vsaj v Fordovu povzročena ogromna škoda in da centrifuge v objektu za bogatenje urana ne delujejo več. Vendar se ne strinja s Trumpovo izjavo, da je bil iranski jedrski program izbrisan.

Skrivni iranski jedrski objekti?

Nemški medij Der Spiegel pa se je pogovarjal z jedrskim strokovnjakom Jeffreyjem Lewisom. Ta pravi, da je v Natancu in Isfahanu več znanih podzemnih objektov, ki niso bili napadeni, ker so verjetno pregloboko, da bi jih uničili.

Mogoče je tudi, da v Iranu obstajajo druga jedrska mesta, o katerih ne vemo ničesar, je še dejal Lewis.