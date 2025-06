"Zmogljivosti, ki jih imajo, so na voljo. Po mojem mnenju lahko v nekaj mesecih znova zaženejo večje število centrifug, ki proizvajajo obogateni uran," je dejal Grossi, poročata britanski BBC in nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja IAEA je ocenil tudi, da je nemogoče trditi, da so nedavni ameriški napadi na iranske jedrske objekte povzročili popolno uničenje, kot trdi predsednik ZDA Donald Trump in vztraja, da so z napadi zavrli iranski jedrski program za več let.

Obsega škode na jedrskih objektih v Iranu ni mogoče neodvisno preveriti in ostaja nejasen, navaja dpa.

Grossi medtem poudarja, da IAEA zanima predvsem iskanje obogatenega urana v Iranu. Dejal je, da se agencija že več let sprašuje, zakaj je na različnih mestih našla sledi obogatenega urana.

Vprašanje bogatenja urana je ključna točka razhajanj v pogajanjih glede iranskega jedrskega programa. Iran namreč vztraja, da je to pravica, ki mu pripada, medtem ko ZDA in Izrael na to nočejo pristati.

Izglasovali prekinitev sodelovanja z agencijo IAEA

Iran je po uničujočih izraelskih in ameriških napadih ta mesec še zaostril svojo politiko in za zdaj ni privolil v nadaljevanje jedrskih pogajanj. Ob tem so iranske oblasti po poročanju portala Politico sprejele odločitev o omejevanju nadzora IAEA nad iranskimi jedrskimi zmogljivostmi, iranski parlament pa je ta teden izglasoval prekinitev sodelovanja z agencijo.

Iran se je sicer z Washingtonom pred napadi pogajal o novem jedrskem sporazumu, ki bi nadomestil prejšnjega, od katerega je v imenu ZDA leta 2018 enostransko odstopil ameriški predsednik Trump.