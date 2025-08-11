Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

V Franciji zabeležili temperaturne rekorde

Francoska meteorološka agencija je danes izdala rdeči alarm zaradi ekstremne vročine za 12 departmajev na jugozahodu, za torek bo rdeči alarm izdala za še štiri druge.

Francoska meteorološka agencija je danes izdala rdeči alarm zaradi ekstremne vročine za 12 departmajev na jugozahodu, za torek bo rdeči alarm izdala za še štiri druge.

Foto: Guliverimage

V Franciji so ob vročinskem valu danes v štirih mestih zabeležili rekordno visoke temperature. V mestu Bordeaux na jugozahodu države se je živo srebro povzpelo do 41,6 stopinje Celzija. Rekordne temperature so izmerili še v mestih Bergerac, Cognac in Saint Girons, je sporočila francoska meteorološka agencija.

V mestih Toulouse in Carcassonne se je temperatura povzpela do 41 stopinj Celzija.

"Najvišje temperature bi se lahko še dodatno povišale," je ocenil meteorolog pri Meteo France Patrick Galois. Po njegovih navedbah bi vročinski val lahko trajal do sredine naslednjega tedna.

Francoska meteorološka agencija je danes izdala rdeči alarm zaradi ekstremne vročine za 12 departmajev na jugozahodu, za torek bo rdeči alarm izdala za še štiri druge. Oranžni alarm bo v torek veljal za več kot 60 departmajev, vključno z regijo Ile-de-France, ki vključuje Pariz.

