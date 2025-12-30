Vreme čez nekaj dni morda na glavo

Slovo od letošnjega leta v vremenskem smislu ne bo nič posebnega. "V primerjavi s preteklimi leti pa vidim svetlo točko predvsem v tem, da po vsej verjetnosti megle na Silvestrovo ne bo, kar pomeni, da bodo ognjemeti skoraj povsod dobro vidni," napoveduje dežurni prognostik z agencije za okolje (Arso) Urban Žagar.

Današnji dan bo jasen in zimsko hladen, s temperaturami med nič in pet stopinj Celzija. Temperature bodo najnižjo točko dosegle v sredo zjutraj in ponekod lahko vztrajajo ves dan. Najhladneje bo po pričakovanjih v visokogorju in sredogorju, kjer se bodo termometri spustili do okoli minus deset stopinj Celzija.

Oblecite se toplo!

Slovo od starega leta bo hladno. Čeprav bo mraz čez dan nekoliko popustil – temperature bodo okoli ničle –, pa lahko tisti, ki bodo silvestrovali na prostem, pričakujejo vse prej kot prijetne temperature.

"Zvečer in ponoči na prehodu v novo leto bo jasno in precej hladno, temperature bodo med minus tri in minus pet stopinj Celzija," napoveduje Žagar.

Tako da kakšna dodatna plast toplih oblačil ne bo odveč, iz naftalina pa lahko potegnemo debele kape in rokavice, ki so v zadnjih sezonah zaradi (pre)toplega vremena izgubile pomen.

"Pozitivna novica pa je, da megle, razen izjemoma v kakšni kotlinici, ne pričakujemo, tako da bodo ognjemeti po državi lepo vidni," obljublja Žagar.

Nekaj blage oblačnosti se lahko nabere na Primorskem, a verjetno ne toliko, da bi ostali brez pogleda na praznične luči na nebu.

Spremembe na vidiku

Že proti koncu tedna pa se bo začelo postopno oblačiti. "Na zahodu in jugozahodu Slovenije bi znali dobiti nekaj padavin, večinoma dežja," pravi prognostik.

A debelejši oblaki in močnejše padavine nas najverjetneje čakajo od sobote naprej, vse do ponedeljka. "Žal pa je to še predaleč, da bi lahko z gotovostjo napovedali, ali bo deževalo ali snežilo," dodaja Žagar.

Vsi tisti, ki nestrpno pričakujejo snežno idilo, se lahko vsaj nekoliko tolažijo z nekaterimi meteorološkimi modeli, ki ne izključujejo obilnejših snežnih padavin konec tedna.

Slovenija se namreč nahaja na meji med mrzlim polarnim in toplim sredozemskim zrakom, kjer lahko že majhni premiki prinesejo velike razlike v vremenu, pojasnjujejo na Meteoinfo Slovenija.

Tako tudi ni izključen nastanek Genovskega ciklona nad severnim Sredozemljem, vlažne mase, ki v ugodni kombinaciji s hladnim severnim zrakom poskrbi za obilno sneženje tudi po nižinah.

A za natančno napoved je še prezgodaj, nestrpni se lahko odpravijo v Skandinavijo, kjer že s precejšnjo gotovostjo napovedujejo hud mraz in obilno sneženje.

Novoletni plavalci, ki se nameravajo prvi dan tradicionalno pognati v morje, lahko pričakujejo temperature okoli šest stopinj Celzija. Vseeno ne dovolj, da bi se izenačil vpliv hladne vode, saj ima morje ob slovenski obali le okoli 11 stopinj Celzija.