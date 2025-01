Povprečna globalna temperatura zraka je lani po navedbah Copernicusa znašala 15,1 stopinje Celzija, kar je 1,6 stopinje več od ocenjene temperature v predindustrijski dobi med letoma 1850 in 1900.

Tako je bilo leto 2024 prvo koledarsko leto, ko je povprečna globalna temperatura za več kot 1,5 stopinje Celzija presegla predindustrijsko raven. To velja tudi za povprečno temperaturo zadnjih dveh let.

"Treba je poudariti, da s tem še ni bil prekršen pariški podnebni sporazum iz leta 2015, v katerem so se vse države po svetu zavezale, da bodo dvig temperature omejile pod dvema stopinjama Celzija in si prizadevale ne preseči 1,5 stopinje," je na novinarski konferenci ob objavi poročila o podnebnem dogajanju v letu 2024 povedala Samantha Burgess iz Copernicusa.

The Global Climate Highlights 2024 report is now online.

