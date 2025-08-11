Industrijska proizvodnja v polletju nižja za 1,7 odstotka

Vrednost industrijske proizvodnje v Sloveniji je bila v prvem polletju letos za 1,7 odstotka nižja kot v enakem obdobju lani. Padec je posledica znižanja v predelovalnih dejavnostih. Upadel je tudi prihodek od prodaje v industriji, je danes objavil državni statistični urad.

V prvih šestih mesecih letos je vrednost proizvodnje v predelovalnih dejavnostih medletno upadla za 1,8 odstotka. Na drugi strani se je zvišala v rudarstvu, za 4,8 odstotka, ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, za 0,1 odstotka.

Junija je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje za 0,1 odstotka nižja kot mesec prej. V rudarstvu se je znižala za 12,2 odstotka, medtem ko se je v predelovalnih dejavnostih zvišala za 0,4 odstotka ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa za 0,2 odstotka.

V primerjavi z junijem lani je vrednost industrijske proizvodnje upadla za 4,3 odstotka. V oskrbi z električno energijo, plinom in paro se je znižala za 18,9 odstotka, v predelovalnih dejavnostih za 2,4 odstotka in v rudarstvu za 0,5 odstotka.

Padel tudi prihodek od prodaje v industriji

Skupni prihodek od prodaje v industriji se je v prvem polletju medletno znižal za 1,4 odstotka. Pri tem je bil v predelovalnih dejavnostih nižji za 1,4 odstotka, v rudarstvu pa višji za 1,4 odstotka.

Junija je prihodek na mesečni ravni upadel za 0,5 odstotka. V rudarstvu se je znižal za 12,1 odstotka, v predelovalnih dejavnostih pa za 0,4 odstotka.

Medletno je bil prihodek nižji za 1,7 odstotka, pri tem v rudarstvu za 11,4 odstotka in v predelovalnih dejavnostih za 1,5 odstotka.

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v polletju za 2,4 odstotka višja kot v enakem obdobju lani. Junija je bila na mesečni ravni višja za 0,5 odstotka, medletno pa za 1,4 odstotka.