Ponedeljek, 24. 11. 2025, 9.06
1 ura, 15 minut
Čas je za teden dni knjižnega sejma
Na Gospodarskem razstavišču se bo danes začel 41. Slovenski knjižni sejem s sloganom Branje je potovanje. Založbe bodo ponudile številne novosti, ob tem sejem s predstavitvami knjig in pogovori nudi kar 300 dogodkov. Država v fokusu je Madžarska, mesto v gosteh Celje.
Letošnji 41. Slovenski knjižni sejem, ki ga pripravlja Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije, ponuja razstave, podelitve nagrad, predstavitve knjig in pogovore z avtoricami in avtorji.
Sejem je v prvi vrsti namenjen promociji in prodaji knjig domačih ter tujih avtorjev različnih literarnih zvrsti, poleg tega pa vsako leto nudi raznovrsten nabor dogodkov. Na štirih odrih, Glavnem, Pisateljskem, Odru mladih in Pogovorni postaji, ter na več prizoriščih, kot je denimo stripovski kotiček, se bo predstavilo 114 razstavljavcev.
Letošnja država v fokusu je Madžarska
S 15 dogodki bodo ponudili vpogled v madžarsko književnost, od Nobelovcev Laszla Krasznahorkaija in Imreja Kertesza do sodobnih avtoric Krisztine Toth, Anne Juhasz in Reke Man-Varhegyi.
Predstavitev mesta v gosteh Celja bo potekala v luči Alme Karlin kot svetovne popotnice in pisateljice.