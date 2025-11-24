Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Čas je za teden dni knjižnega sejma

Slovenski knjižni sejem | Letos bo knjižni sejem trajal dan dlje. Brezplačni dogodki bodo potekali do konca tedna. | Foto STA

Letos bo knjižni sejem trajal dan dlje. Brezplačni dogodki bodo potekali do konca tedna.

Foto: STA

Na Gospodarskem razstavišču se bo danes začel 41. Slovenski knjižni sejem s sloganom Branje je potovanje. Založbe bodo ponudile številne novosti, ob tem sejem s predstavitvami knjig in pogovori nudi kar 300 dogodkov. Država v fokusu je Madžarska, mesto v gosteh Celje.

Letošnji 41. Slovenski knjižni sejem, ki ga pripravlja Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije, ponuja razstave, podelitve nagrad, predstavitve knjig in pogovore z avtoricami in avtorji.

Sejem je v prvi vrsti namenjen promociji in prodaji knjig domačih ter tujih avtorjev različnih literarnih zvrsti, poleg tega pa vsako leto nudi raznovrsten nabor dogodkov. | Foto: STA Sejem je v prvi vrsti namenjen promociji in prodaji knjig domačih ter tujih avtorjev različnih literarnih zvrsti, poleg tega pa vsako leto nudi raznovrsten nabor dogodkov. Foto: STA Na štirih odrih, Glavnem, Pisateljskem, Odru mladih in Pogovorni postaji, ter na več prizoriščih, kot je denimo stripovski kotiček, se bo predstavilo 114 razstavljavcev.

Letošnja država v fokusu je Madžarska

S 15 dogodki bodo ponudili vpogled v madžarsko književnost, od Nobelovcev Laszla Krasznahorkaija in Imreja Kertesza do sodobnih avtoric Krisztine Toth, Anne Juhasz in Reke Man-Varhegyi.

Predstavitev mesta v gosteh Celja bo potekala v luči Alme Karlin kot svetovne popotnice in pisateljice.

Pomemben del sejemskih dejavnosti je podeljevanje nagrad. Poleg Schwentnerjeve nagrade za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva bodo v času sejma med drugim podelili še veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma – knjigo leta, priznanje za najboljši literarni prvenec, prevajalsko nagrado Radojke Vrančič in nagrado Maruše Krese za najboljšo zbirko kratkih zgodb.
