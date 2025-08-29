Slovenska brajica vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine

27. avgusta 2025 so na ministrstvu za kulturo v Register nesnovne kulturne dediščine vpisali slovensko brajico.

Slovenska brajica je sistem tipne pisave, prilagojen slovenskemu jeziku, ki slepim in slabovidnim omogoča samostojno branje in pisanje. Uporablja se v tiskani obliki z reliefnim tiskom in v digitalnem okolju z brajevimi vrsticami ter računalniškimi vmesniki. Brajica je nepogrešljiva pri šolanju, v osebni in javni komunikaciji ter pri dostopu do informacij.

"Slovenska brajica je več kot pisava – je ključ do znanja, samostojnosti in ustvarjalnosti slepih in slabovidnih. Vpis v register je priznanje dolgoletnemu prizadevanju strokovnjakov, tiflopedagogov in uporabnikov, ki so s svojim delom zagotovili, da brajica ostaja živa in prilagojena sodobnim potrebam, ter hkrati zaveza, da bomo skrbeli za njen razvoj tudi v prihodnje," je ob vpisu poudarila ministrica Asta Vrečko.

Slovenska brajica je pomemben del jezikovne in kulturne identitete slepih in slabovidnih ter obenem odraz pestrosti slovenskega in evropskega kulturnega prostora. Vpis v register krepi zavedanje o pomenu brajice ter zagotavlja, da bo ta dragocena dediščina živela tudi v prihodnje.