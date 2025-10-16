Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
18.57

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
gospodarska diplomacija MED9 Slovenija Robert Golob Robert Golob Emmanuel Macron

Četrtek, 16. 10. 2025, 18.57

55 minut

Macron prihodnji teden na delovnem obisku v Sloveniji

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Robert Golob, Emmanuel Macron | Slovenija si želi še tesneje sodelovati s Francijo, zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence. | Foto Guliverimage

Slovenija si želi še tesneje sodelovati s Francijo, zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence.

Foto: Guliverimage

Na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba se bo v ponedeljek in torek na svojem prvem delovnem obisku v Sloveniji mudil francoski predsednik Emmanuel Macron. Obisk bo sledil vrhu voditeljev držav članic MED9 in bo predstavljal priložnost za nadaljnjo utrditev vezi med državama.

Obisk predstavlja pomemben korak pri nadaljnjem poglabljanju strateškega partnerstva med Slovenijo in Francijo. Državi delita številne skupne poglede na aktualna vprašanja EU in mednarodne skupnosti, povezuje ju tudi obsežno gospodarsko sodelovanje, so sporočili iz kabineta predsednika vlade ter izpostavili odlično sodelovanje med Golobom in Macronom, zlasti v okviru Evropskega sveta.

Slovenija si želi še tesneje sodelovati s Francijo, zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence. Obisk bo zato priložnost za utrditev vezi med državama in za skupen razmislek o prihodnosti Evrope, ki temelji na sodelovanju, inovacijah in trajnostnem razvoju, so še sporočili v kabinetu.

Delovni obisk francoskega predsednika bo sicer potekal v ponedeljek pozno popoldne v Kopru, v torek dopoldne pa v Ljubljani. Ob koncu je predvidena tudi novinarska konferenca obeh voditeljev.

Macronov obisk bo sledil vrhu voditeljev držav članic MED9, ki ga bo v ponedeljek v Portorožu gostil Golob in na katerem bodo voditelji razpravljali o ključnih evropskih in mednarodnih temah. Skupino MED9 poleg Slovenije sestavljajo še Španija, Portugalska, Francija, Italija, Malta, Hrvaška, Ciper in Grčija.

Abdulah II., jordanski kralj, kralj Jordanije
Novice Robert Golob pričakuje pomembnega gosta
Robert Golob
Novice Golob s portugalskim kolegom o morebitnem srečanju držav MED9 v Sloveniji
Sebastien Lecornu, obrambni minister
Novice Francija dobila novo vlado: gre za mešanico novih in starih imen
Emmanuel Macron
Novice Macron posvaril pred prevlado zakona močnejšega v mednarodnih odnosih
gospodarska diplomacija MED9 Slovenija Robert Golob Robert Golob Emmanuel Macron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.