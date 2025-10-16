Macron prihodnji teden na delovnem obisku v Sloveniji

Na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba se bo v ponedeljek in torek na svojem prvem delovnem obisku v Sloveniji mudil francoski predsednik Emmanuel Macron. Obisk bo sledil vrhu voditeljev držav članic MED9 in bo predstavljal priložnost za nadaljnjo utrditev vezi med državama.

Obisk predstavlja pomemben korak pri nadaljnjem poglabljanju strateškega partnerstva med Slovenijo in Francijo. Državi delita številne skupne poglede na aktualna vprašanja EU in mednarodne skupnosti, povezuje ju tudi obsežno gospodarsko sodelovanje, so sporočili iz kabineta predsednika vlade ter izpostavili odlično sodelovanje med Golobom in Macronom, zlasti v okviru Evropskega sveta.

Slovenija si želi še tesneje sodelovati s Francijo, zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence. Obisk bo zato priložnost za utrditev vezi med državama in za skupen razmislek o prihodnosti Evrope, ki temelji na sodelovanju, inovacijah in trajnostnem razvoju, so še sporočili v kabinetu.

Delovni obisk francoskega predsednika bo sicer potekal v ponedeljek pozno popoldne v Kopru, v torek dopoldne pa v Ljubljani. Ob koncu je predvidena tudi novinarska konferenca obeh voditeljev.

Macronov obisk bo sledil vrhu voditeljev držav članic MED9, ki ga bo v ponedeljek v Portorožu gostil Golob in na katerem bodo voditelji razpravljali o ključnih evropskih in mednarodnih temah. Skupino MED9 poleg Slovenije sestavljajo še Španija, Portugalska, Francija, Italija, Malta, Hrvaška, Ciper in Grčija.