Združeni narodi Donald Trump Emmanuel Macron

Sreda, 24. 9. 2025, 8.17

1 ura, 5 minut

Macron posvaril pred prevlado zakona močnejšega v mednarodnih odnosih

Emmanuel Macron | Foto Reuters

Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v torek v svojem govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku posvaril pred prevlado zakona močnejšega v mednarodnih odnosih. Na srečanju s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom je tudi izpostavil, da vojaška rešitev ni dovolj za končanje konflikta v Gazi.

"To je največje tveganje našega časa (...), tveganje, da bomo priča zakonu močnejšega. To je tveganje, da bo prevladal egoizem peščice ljudi. Zapletenost sveta ni razlog, da bi se odpovedali svojim načelom in ambicijam. (...) Bolj kot kdajkoli prej moramo obnoviti duh sodelovanja, ki je prevladoval pred 80 leti," je povedal Macron.

Prepričan je, da so najostrejši kritiki ZN tisti, ki želijo spremeniti pravila igre, da bi uveljavili svojo prevlado. Ob tem je zagovarjal svoja diplomatska prizadevanja glede podpore Ukrajini in priznanja Palestine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron: Vojaška rešitev ni dovolj za končanje konflikta v Gazi

Macron je tudi pozdravil izjave Trumpa, da bi lahko Ukrajina dobila nazaj vse ozemlje, ki ga je izgubila od začetka vojne, potem ko je ameriški predsednik doslej vztrajal, da bo moral Kijev popustiti.

Francoski predsednik je medtem na ločenem srečanju s Trumpom izpostavil, da vojaška rešitev ni dovolj za končanje konflikta v Gazi. Dejal je, da je ubijanje voditeljev palestinskega islamističnega gibanja Hamas velik dosežek, a opozoril, da je dandanes toliko borcev Hamasa kot prvi dan konflikta.

"To ni pravi način za nadaljevanje. Potrebujemo celovit proces," je dodal.

Iran na pot miru, v nasprotnem primeru sledijo sankcije

Prav tako je naznanil, da se namerava danes sestati z iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom, pri čemer bo tema pogovorov rešitev spora glede iranskega jedrskega programa.

"Ali bo Iran naredil korak naprej in se vrnil na pot miru in odgovornosti (...) ali pa bo treba uvesti sankcije. Jutri bom imel priložnost srečati se s predsednikom in z njim obravnavati vsako od teh ključnih vprašanj," je Macron še povedal v Generalni skupščini ZN.

Predstavniki Francije, Nemčije in Velike Britanije so se že v torek sestali z iranskim zunanjim ministrom Abasom Aragčijem, pri čemer so se dogovorili za nadaljevanje pogovorov o iranskem jedrskem programu.

Združeni narodi Donald Trump Emmanuel Macron
